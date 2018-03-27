Минфин оценил доходы от приватизации в 2017 году в 14,3 млрд рублей

«Фактические поступления в федеральный бюджет в 2017 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, составили 14,3 млрд рублей (77,7% к плановым показателям)», — отмечается в материалах. В 2017 году доходы от приватизации составили 14,3 млрд руб. Об этом говорится в материалах к расширенной коллегии Министерства финансов

Продажа пакетов акций крупных инвестиционно привлекательных компаний в 2017 году не осуществлялась.

Согласно закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», доходы от приватизации должны были составить 18,4 млрд руб. в 2017 году.