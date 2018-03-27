Ещё
Минфин оценил доходы от приватизации в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин оценил доходы от приватизации в 2017 году в 14,3 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году доходы от приватизации составили 14,3 млрд руб. Об этом говорится в материалах к расширенной коллегии Министерства финансов.
«Фактические поступления в федеральный бюджет в 2017 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, составили 14,3 млрд рублей (77,7% к плановым показателям)», — отмечается в материалах.
Продажа пакетов акций крупных инвестиционно привлекательных компаний в 2017 году не осуществлялась.
Согласно закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», доходы от приватизации должны были составить 18,4 млрд руб. в 2017 году.
Rambler News Service: последние новости
Польша вышлет четырех российских дипломатов ПФР планирует сократить треть штатных сотрудников с 2018 по 2022 годы Минтранс ожидает роста региональных авиаперевозок в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина283
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева193
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову152
Жизнь зла
Трамп начал терять уважение Путина112
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение