Британия предложила закрыть доступ для евробондов РФ к европейским клиринговым организациям, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»

Британское правительство рассматривает возможность закрытия доступа к европейским клиринговым организациям для российских еврооблигаций, что может как ограничить продажи бумаг на вторичном рынке, так и воспрепятствовать размещению нового долга. Подробной информации о возможном запрете пока нет, также неизвестно, предложит ли Великобритания поддержать эту инициативу Евросоюзу , или ограничение может быть введено только для британских инвесторов. Отметим, что при последнем размещении еврооблигаций RUSSIA’29 и доразмещении RUSSIA’47 большая часть бумаг была выкуплена иностранными инвесторами, в том числе около 22% и 49% бумаг соответственно были приобретены инвесторами из Великобритании.

Сегодня российские евробонды, вероятно, окажутся под сильным давлением. Нам сейчас сложно оценить дальнейшее развитие событий, но мы считаем, что пока вероятность закрытия доступа все же невелика, поскольку в данном случае это означало бы резкое повышение напряженности, и оказало бы негативное влияние в том числе на британских инвесторов.