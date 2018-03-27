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Центральный банк Бразилии повысил прогноз по экономическому росту в этом году
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Центральный банк Бразилии повысил прогноз по экономическому росту в этом году 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бразилиа, 27 марта /Синьхуа/ — Центральный банк Бразилии в понедельник обнародовал доклад с еженедельными экономическими показателями, в котором повысил прогноз по экономическому росту страны в этом году и снизил прогноз по инфляции в этом и будущем годах.
ЦБ повысил прогноз по экономическому росту Бразилии в нынешнем году с 2,83 проц. до 2,89 проц., сохранив прогноз по экономическому росту в следующем году на 3-процентном уровне.
При этом ЦБ снизил прогноз поинфляции в 2018 году с 3,63 проц. до 3,57 проц., а в 2019 году — с 4,2 проц. до 4,1 проц.
ЦБ установит базисную процентную ставку в следующем году на уровне 8 проц., что несколько выше, чем в текущем году. На прошлой неделе ЦБ Бразилии объявил о снижении базисной процентной ставки с 6,75 проц. до 6,5 проц., — самого низкого уровня в истории. —0—
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