Прогноз: нефть сохранит восходящую динамику

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика» На фоне оптимистической риторики от ОПЕК+, неоднозначной статистики из США и геополитических факторов, играющих на руку спекулянтам, нефтяные цены способны сохранить плавную восходящую динамику, допускают эксперты.

Меняющиеся драйверы Как и ожидалось, на волне оптимистической риторики цены на нефть сохранили позитив. В понедельник фьючерсы на нефть Brent удерживались выше планки в $70 за баррель, к 16:00 мск отметившись на уровне $70,55. Тогда как неделей ранее они чуть превышали отметку в $66 за баррель.

Напомним, на предыдущей неделе позитивный новостной фон был обусловлен докладом Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отмечались рекордное — на 147% — выполнение ОПЕК сделки по ограничению нефтедобычи и допускалась вероятность дефицита на рынке уже во II квартале 2018 г., в частности, благодаря повышению мирового спроса.

А в минувший четверг положительный настрой также обеспечило заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о возможном продолжении сотрудничества стран ОПЕК+ и после 2019 г. По словам министра, участники сделки ОПЕК+ намерены и дальше использовать налаженный механизм сотрудничества. Хотя практические детали их последующего взаимодействия еще предполагается согласовать, в том числе на встрече в Вене , в середине года.

На таком фоне на ценовые уровни не повлияли даже данные от компании Baker Hughes об увеличении за рабочую неделю, завершившуюся 23 марта, общего числа буровых установок в США на 5 штук, до 995 единиц. При том, что число нефтяных буровых установок повысилось на 4 штуки, до 804 единиц, а количество газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до 190. В то же время запасы нефти в Соединенных Штатах, по информации Управления энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 16 марта, неожиданно снизились на 2,62 млн баррелей, до 428,31 млн Аналитики, напротив, ожидали их роста на 2,56 млн баррелей.

Но велика вероятность, что сокращение запасов на прошлой неделе было вызвано разовыми причинами, связанными с перераспределением запасов сырья в условиях технического облуживания крупных НПЗ, отметил главный аналитик “Бинбанка” Антон Покатович. Как он полагает, нефтяные цены останутся на подъеме в течение этой недели — при ожидаемом диапазоне в $69-70 за баррель.

Директор департамента торговых операций и инвестиций GL Finance Александр Соколов тоже рассчитывает на продолжение плавного восходящего движения в рамках предполагаемого диапазона в 68,0-71,5. А в случае дальнейшего сокращения запасов нефти в США, стоит ожидать прорыва верхней границы диапазона, сообщил Соколов. Обычно, пояснил он, с середины марта НПЗ возобновляют работу, поэтому в течение последующих 2-3 недель можно ожидать достаточно сильного увеличения их загруженности, что приведет к повышению спроса на нефть.

Тогда как начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев , наоборот, предположил, что, с учетом ожидаемого планового закрытия ряда нефтеперерабатывающих заводов в Штатах, запасы нефти, скорее, будут повышаться в краткосрочной перспективе. Однако автомобильный сезон в США не за горами, что будет способствовать более медленному повышению запасов нефти и бензина, оговорил Евстифеев. Как он уточнил, американский фактор временно нивелируется ценами на нефть.

Сейчас общее внимание сосредоточено на риторике ОПЕК+ и прогнозах МЭА о возможном достижении баланса на рынке в ближайшие пару кварталов, а также вероятности ухудшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией. В то же время, нефтяной рынок довольно быстро переключается на различные новости, так что ценовые драйверы меняются часто.

Переменчивые балансы При этом, оговорил Владимир Евстифеев, какие-либо действия со стороны ОПЕК+, вряд ли, будут основываться на краткосрочных факторах. Сейчас на рынке формируется определенное «окно», когда усилия участников сделки обеспечивают сокращение мировых запасов нефти, а добыча в США еще выросла недостаточно для того, чтобы компенсировать выпадающее предложение. «Вероятно, во втором полугодии мы действительно увидим баланс на рынке, но его продолжительность будет зависеть от активности добывающих компаний в США», — сформулировал начальник аналитического управления банка «Зенит».

Тогда как Александр Соколов указал, что на текущий момент американские сланцевые компании более быстрыми темпами наращивают добычу нефти, нежели прогнозировали в ОПЕК+. Так, с начала текущего года добыча в США выросла на 14,0% и, по последним данным, она составляет 10,381 млн баррелей в сутки. Не исключено, что баланс на рынке нефти можно будет увидеть уже в III-IV квартале 2018 г., но его наступление не приведет к завершению сделки ОПЕК+. Скорее всего, сначала рынку будут предложены новые механизмы урегулирования и контроля за уровнем добычи стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, и уже после этого возможно постепенное сворачивание сделки, определил эксперт.

В текущих условиях, рассказал Антон Покатович, увеличивающийся нефтяной спрос будет почти полностью удовлетворён растущим предложением со стороны стран вне ОПЕК, и. главным образом, США. При этом краткосрочное возникновение дефицита на нефтяном рынке возможно в конце III-начале IV квартала.

Однако, фундаментальные факторы рынка не позволяют рассчитывать на то, что упомянутый дефицит приобретет устойчивый характер в 2018 г. Согласно базовому прогнозу, более вероятна фиксация мировых запасов на пятилетних средних уровнях. Причем текущее ускорение спроса не должно восприниматься странами-участниками сделки, как сигнал к ее сворачиванию раньше срока. Данный фактор предохраняет рынок нефти от нового навеса предложения.

“Ожидаем строгого соблюдения соглашения до конца 2018 г. И поскольку текущее равновесие на рынке представляется достаточно хрупким, это может побудить ОПЕК+ продлить действие пакта на 2019 г. ”, — резюмировал главный аналитик «Бинбанка».

Изменчивые лавры В то же время, признают аналитики, наряду с производственной статистикой и внутриотраслевыми договоренностями, на нефтяной рынок сегодня активно воздействует также «посторонняя» проблематика. Так, его участники продолжают отслеживать риски торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп подписал в прошлый четверг меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая », допускающий введение ограничений на продукцию из Поднебесной (с потенциальными потерями до $60 млрд), а Министерство коммерции КНР в ответ назвало 128 импортируемых из США товаров, которым также могут грозить пошлины. Как заявил накануне вице-премьер Госсовета КНР , главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ в телефонном разговоре с министром финансов США Стивеном Мнучином , Пекин имеет достаточно сил для защиты национальных интересов, но рассчитывает, что обе стороны будут работать над обеспечением стабильности в торгово-экономических отношений Китая и США.

Пока, констатировал Антон Покатович, США и Китай ведут торговые войны «на бумаге» и далеки от введения реальных ограничений, способных нанести серьезный ущерб нефтяной отрасли. Однако, реализация соответствующих угроз чревата замедлением роста американской сланцевой отрасли — в условиях стагнации нефтяной инфраструктуры, испытывающей давление от протекционистской тарифной политики, предупредил эксперт.

В краткосрочной перспективе, рассуждает Александр Соколов, нефть может получить поддержку из-за ослабления доллара к мировым валютам. Но в средне— и долгосрочной перспективе торговые войны грозят привести к снижению промышленной активности и промпроизводства, что может негативно сказаться на цене сырьевых товаров.

Тогда как Владимир Евстифеев допустил воздействие начальной фазы торговых войн, как на темпы роста мировой экономики, так и на возможное укрепление доллара, в случае усиления бегства от риска. Причем оба фактора негативны для нефтяного рынка и могут послужить причиной для понижательной коррекции.

В то же время, комментируя обостряющуюся ситуацию вокруг Ирана, начальник аналитического управления банка «Зенит» подчеркнул, что последние кадровые перестановки в администрации президента США косвенно свидетельствуют о возможной подготовке выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки. В этой связи, демонстрируемое недовольство со стороны Саудовской Аравии представляется дополнительным поводом. Хотя пока данный фактор не является определяющим для рынка нефти, но фоновые риски сохраняются.

Отметим, соответствующие опасения усилились, в связи с отставкой экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона (официально, его полномочия завершаются в конце марта (, который не поддерживал устремлений президента США по выходу из ядерной сделки с Ираном, в отличие от своего преемника, бывшего главы ЦРУ Майка Помпео, демонстрирующего подчеркнутую лояльность к хозяину Белого дома. А также в связи с назначением нового помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона , известного жесткостью своих позиций.

Как напомнил Александр Соколов, когда Майк Помпео был назначен директором ЦРУ, он сразу заявил, что Тегеран намерен уничтожить Америку, а ядерную сделку назвал «катастрофой». И далее именовал Иран «жестоким полицейским государством» и даже сравнивал его с террористической группировкой ИГИЛ. Теперь же перемещение Майка Помпео на должность госсекретаря, скорее всего, приведет к эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном. При этом вероятность разрыва иранской ядерной сделки существенно увеличивается, заметил директор департамента торговых операций и инвестиций GL Finance.

Стартовавший на прошлой неделе визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в США, ответил Антон Покатович, также призван продемонстрировать и «союзничество» двух стран в давлении на иранскую сторону. Заручившись поддержкой саудитов, Белый дом может позволить себе как дальнейшее ужесточение риторики в отношении Тегерана, так и выход из ядерной сделки с возвращением к санкциям против Ирана. Оба варианта предоставят нефтяным спекулянтам возможность «подтолкнуть» цены к еще более высоким уровням, заключил аналитик.

Впрочем, при таких раскладах сам Дональд Трамп рискует лишиться лавров лидера, способного преуспеть в переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном , ожидающихся в апреле. Эти лавры, к слову, ему достались от Рекса Тиллерсона, в отличие от президента, последовательно выступавшего за решение корейской проблемы переговорным путем. Однако, перспективы каких-либо соглашений по ядерной программе Пхеньяна могут быть перечеркнуты отказом Вашингтона от ранее достигнутых договоренностей по аналогичной сделке с Тегераном.

Наталья Приходко