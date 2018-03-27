ЦБ получил бывшее здание Нацбанка Украины в Крыму

Власти Крыма передали Центробанку бывшее здание Нацбанка Украины

"Передать безвозмездно из государственной собственности республики Крым в федеральную собственность", — говорится в постановлении, которое принято единогласно. Правительство Крыма своим решением во вторник передало бывшее здание филиала Национального банка Украины (НБУ) в Симферополе из собственности республики в собственность ЦБ РФ

Комплекс зданий находится центральной части Симферополя на улице Горького, дом 4. Центральному банку России передаются все задания комплекса и находящееся внутри движимое имущество. В списке передаваемого имущества указаны мебель, часы, картины, сейфы, люстры, электросетевое хозяйство.

Комплекс зданий банка в центре Симферополя с 2014 года не используется. Одно из них — построенное в 1913 году по проекту архитектора Краснова — является памятником архитектуры, это здание начало разрушаться. Во времена СССР в нем располагался Госбанк. С 2014 года ЦБ РФ арендует малоприспособленные для работы несколько помещений в старой части города.