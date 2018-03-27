Ещё
ЦБ получил бывшее здание Нацбанка Украины в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Крыма передали Центробанку бывшее здание Нацбанка Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Крыма своим решением во вторник передало бывшее здание филиала Национального банка Украины (НБУ) в Симферополе из собственности республики в собственность ЦБ РФ.
"Передать безвозмездно из государственной собственности республики Крым в федеральную собственность", — говорится в постановлении, которое принято единогласно.
Комплекс зданий находится центральной части Симферополя на улице Горького, дом 4. Центральному банку России передаются все задания комплекса и находящееся внутри движимое имущество. В списке передаваемого имущества указаны мебель, часы, картины, сейфы, люстры, электросетевое хозяйство.
Комплекс зданий банка в центре Симферополя с 2014 года не используется. Одно из них — построенное в 1913 году по проекту архитектора Краснова — является памятником архитектуры, это здание начало разрушаться. Во времена СССР в нем располагался Госбанк. С 2014 года ЦБ РФ арендует малоприспособленные для работы несколько помещений в старой части города.
РИА Новости: последние новости
Госдолг Украины обновил очередной максимум Лондон выдал ордера на арест "сомнительного" российского имущества Эксперт: Польша попытается блокировать связи между Россией и Европой
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина281
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева193
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову152
Жизнь зла
Трамп начал терять уважение Путина107
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение