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По секрету: «Россияне бегут от государства»
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По секрету: «Россияне бегут от государства» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: YouTube
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Как вытащить босса из тюрьмы

Среди заключенных российских тюрем, исправительных колоний и следственных изоляторов много самых разных людей, в том числе бизнесменов

Блондинка под машиной

Не все клиенты готовы доверить женщине ремонт машины. Владелица автосервиса Дария Каменская рассказала, как с этим бороться

Производитель «Путинки» закрывает заводы

Производитель "Путинки" прекращает производство алкоголя и в ближайшее время закроет все свои заводы. Грозит ли известной водке исчезновение с российских прилавков

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