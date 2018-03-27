По секрету: Россия уходит в подполье 

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Как вытащить босса из тюрьмы
Среди заключенных российских тюрем, исправительных колоний и следственных изоляторов много самых разных людей, в том числе бизнесменов
Блондинка под машиной
Не все клиенты готовы доверить женщине ремонт машины. Владелица автосервиса Дария Каменская рассказала, как с этим бороться
Производитель «Путинки» закрывает заводы
Производитель "Путинки" прекращает производство алкоголя и в ближайшее время закроет все свои заводы. Грозит ли известной водке исчезновение с российских прилавков
Голый апокалипсис
Почему магазины одежды массово закрываются
Россия уходит в подполье
Хроники бегства граждан от государства