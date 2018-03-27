США намерены выделить $19 млн на энергобезопасность Украины

Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало тендер на реформу муниципальной энергетики Украины . В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что реформирование сектора призвано обезопасить страну от якобы агрессивной политики Москвы в отношении Киева. В USAID считают, что пророссийские силы хотят воспользоваться проблемами Украины с отоплением муниципалитетов и сыграть на недовольстве её граждан в период выборов.

«Соответственно, необходимо принять оперативные меры, чтобы помочь муниципалитетам защитить свои отопительные системы», — отмечается в документе.

Контракт предусматривает увеличение расходов США на украинскую реформу энергетики с $16,5 млн до $19 млн в 2018 году.

Подробнее — в материале RT.