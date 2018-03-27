ЦБ предстоит решить, когда закончить смягчение ДКП

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Банк России , возможно, находится в шаге от завершения смягчения денежно-кредитной политики в этом году. В то же время оценка диапазона нейтральной ставки в дальнейшем может измениться, и снижение ставки может продолжиться в 2019 году, пишет Bloomberg

На прошлой неделе регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25%. Как сообщали «Вести. Экономика», глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что уровень ключевой ставки постепенно приближается к нейтральному диапазону, при котором денежно-кредитная политика не способствует ни замедлению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня. Сейчас оценка нейтральной ставки находится в пределах 6-7%. Вопрос заключается в том, насколько еще в границах этого диапазона центробанк может снизить ставку, прежде чем он завершит цикл смягчения ДКП. "Нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения, — заявила председатель Банка России на пресс-конференции в пятницу. — Мы будем смотреть, прежде всего, как спрос, кредит, инфляция, экономика в целом будут реагировать на то снижение ставки, которое мы уже сделали. Мы видим, что сейчас еще есть потенциал для снижения ключевой ставки".

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