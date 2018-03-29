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Ставки МБК выше ключевой пока избавляют ЦБ от возобновления депозитных операций «тонкой настройки», — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
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Ставки МБК выше ключевой пока избавляют ЦБ от возобновления депозитных операций «тонкой настройки», — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Хотя стоимость марки Brent так и не смогла вернуться на отметку выше 69 долл. за баррель, мы полагаем, что текущие уровни на рынке нефти остаются более чем комфортными для рубля. Индекс доллара, в свою очередь, с середины вчерашнего дня продемонстрировал рост почти на 1%, вернувшись на уровень выше 90 пунктов. Однако в четверг преимущества американской валюты к валютам развивающихся рынков практически не наблюдалось: к середине дня рубль торговался в небольшом плюсе к доллару на ряду с турецкой лирой и бразильским реалом.
В среду завершился налоговый период, в рамках которого продажи валютной выручки оказывали серьезную поддержку отечественной валюте. Однако эффект от крупных налоговых платежей на рынке сохраняется. С начала мартовского периода платежей в бюджет структурный профицит ликвидности в банковском секторе, по данным ЦБ, сократился более чем на 1 трлн руб. и в настоящий момент находится на трехнедельном минимуме. Такая ситуация поддерживает ставки МБК выше уровня ключевой ставки ЦБ, что пока избавляет регулятора от возобновления депозитных операций «тонкой ликвидности». Однако с возвращением средств в банковскую систему по бюджетному каналу в начале апреля можно ожидать увеличения объемов абсорбирования рублевой ликвидности Банком России, что создаст благоприятные условия для отечественной валюты даже в отсутствие налоговых выплат.
В ближайшее время мы по-прежнему ожидаем, что укрепление доллара до отметки в 58 руб. будет возможным лишь в случае появления очередных негативных новостей с геополитического фронта, хотя и не исключаем попыток закрепления американской валюты в районе 57,75-57,85 руб. в случае дальнейшей коррекции на рынке нефти.
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