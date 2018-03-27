«Газпром» ответил на сообщение о подорожании «Силы Сибири»

«Газпром» прокомментировал сообщение о подорожании «Силы Сибири»

«Газпром» отверг информацию о подорожании строительства газопровода в Китай «Сила Сибири» на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу концерна

Все контракты по строительству заключались в базовых ценах 2014 года, которые были предварительными, пояснили в «Газпроме». Впоследствии для каждого отдельного участка была определена твердая цена.

«Она (цена — прим. «Ленты.ру») подлежит ежегодному уточнению, исходя из индекса-дефлятора и фактического объема выполненных работ», — сказали в пресс-службе.

Сейчас затраты «жестко контролируются» и ни разу не превысили запланированного уровня.

«Интерфакс» 26 марта со ссылкой на данные госзакупок сообщил, что сумма 18 крупных контрактов по работам на «Силе Сибири» с 2015 года выросла с 450 миллиардов до 554 миллиардов рублей. К марту 2018 года построено 1 623 километра «Силы Сибири» или 75 процентов участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.