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«Газпром» ответил на сообщение о подорожании «Силы Сибири»
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«Газпром» прокомментировал сообщение о подорожании «Силы Сибири» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» отверг информацию о подорожании строительства газопровода в Китай «Сила Сибири» на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу концерна
Все контракты по строительству заключались в базовых ценах 2014 года, которые были предварительными, пояснили в «Газпроме». Впоследствии для каждого отдельного участка была определена твердая цена.
«Она (цена — прим. «Ленты.ру») подлежит ежегодному уточнению, исходя из индекса-дефлятора и фактического объема выполненных работ», — сказали в пресс-службе.
Сейчас затраты «жестко контролируются» и ни разу не превысили запланированного уровня.
«Интерфакс» 26 марта со ссылкой на данные госзакупок сообщил, что сумма 18 крупных контрактов по работам на «Силе Сибири» с 2015 года выросла с 450 миллиардов до 554 миллиардов рублей. К марту 2018 года построено 1 623 километра «Силы Сибири» или 75 процентов участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.
Россия и Китай в 2014 году договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири», а также подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров газа в год. Договор заключен на 30 лет, стоимость соглашения оценивается в 400 миллиардов долларов. Поставки газа по новому трубопроводу должны начаться 20 декабря 2019 года.
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