«Похоже, для русского алюминия наступают непростые времена»

«Между тем, Дональд Трамп сделал оговорку, что пошлины могут быть отменены для Канады в обмен на пересмотр соглашения по NAFTA. И он отнюдь не дурак, он оставляет возможность для маневра.

Дело в том, что в США производится порядка 740 тыс. тонн первичного и около 4 млн тонн вторичного алюминия в год, плюс примерно 6 млн тонн алюминия и его полуфабрикатов импортируется. То есть, полностью закрыть спрос на алюминий американские предприятия не могут.

Если же мы рассмотрим структуру ввоза, то окажется, что половина алюминия импортируется из Канады, остальное — из Китая России и с Ближнего Востока. Соответственно, Дональд Трамп специально оставил лазейку для ввоза крылатого металла из Канады: слишком уже тесными экономическими отношениями связаны с ней США.

Ведь хочет того Дональд Трамп или нет, но США немало фруктов и растительных продуктов поставляют в Канаду, американские фермеры зависят от поставок хлористого калия из Канады. Если канадский поташ подорожает, а на пути экспорту питания будет установлен барьер, то это неминуемо ударит и по промышленности, и по сельскому хозяйству США.

Вот Дональд Трамп и подстраховывается. Канада явно сейчас оказывается в выигрышном положении в торговых переговорах с США, зато Россия — нет. Точнее, компания Русал

Наш алюминиевый гигант отгружает в США то ли 10%, то ли 20% от общего объема продаж своей продукции, то есть речь идет о серьезных объемах. Совершенно очевидно, что американский рынок для Русала потерян, если не полностью, то частично, и ему надо будет переориентировать поставки. Возникает логичный вопрос: куда?

Особо-то и некуда. В Китай? Но Поднебесная сама крупнейший производитель алюминия на планете, ей своего металла девать некуда (напомню, в Китае выпускается 32-35 млн тонн в год), поэтому он его экспортирует. В другие страны Азии? В Европу? Их рынки не резиновые.

Поэтому лично я не удивлюсь, если Русал будет вынужден сократить выпуск алюминия и даже остановит какой-нибудь из своих заводов (у них всех рентабельность разная). В подобных условиях китайские производители алюминия вполне могут попытаться наладить поставки в Россию, предоставив потенциальным потребителям интересные для них цены. Если же кто-то из них организует склад в нашей стране (хотя это связано с замораживанием оборотных средств), то он получит плацдарм для наращивания продаж.

И кому придется туговато? Опять-таки Русалу. В США российский алюминий видеть не хотят, торговой войны между Россией и Китаем из-за нашего металла точно не будет — нет смысла ссориться с одной из крупнейших мировых экономик и стратегическим партнером. Внутреннее же потребление алюминия как не жаждало расти галопирующими темпами, так и не жаждет. На фоне истории с пошлинами в американском издании The Daily Caller появилась статья владельца Русала Олега Дерипаски , в которой он назвал российскую тематику в политике США ложной манипуляцией общественным мнением. В ней он говорит о „теневом правительстве“, состоящим из небольшого числа представителей власти, бизнеса, средств массовой информации и спецслужб. Среди них называется основатель Fusion GPS Гленн Симпсон, попытавшийся, судя по статье, повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 г., атаковать Россию и создать проблемы компании, созданной Олегом Дерипаской (по всей видимости, имелся в виду Русал).

Любопытна одна цитата Олега Дерипаски: „Технологии и распад базирующейся на фактах журналистики позволяют удивительно малому количеству людей разрушать двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация состоит в переходе от неудобной реальности к желаемой — это власть и военно-промышленные коммерческие интересы“.

Дальше он пишет: „К сожалению, я лично знаком с этой группой“. Не правда ли, странная статья? У меня после ее прочтения сложилось впечатление, будто речь идет о некой кампании лоббистов Русала в США, не сумевших выполнить взятые на себя обязательства. Иначе какой смысл было упоминать их в статье? Хотя кто ж знает, каким образом все обстояло в реальности.

Европейского Союза, Южной Кореи, Аргентины, Бразилии, Пока суть да дело, Дональд Трамп подписал документ, откладывающий до 1 мая введение пошлин в отношении алюминия из ряда союзников США — Канады, Мексики Австралии . Про Россию ни слова. Следовательно, российский алюминий будет облагаться пошлинами. Точнее, алюминий Русала.

А готов ли к этому сам Русал»?