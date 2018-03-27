США займутся энергетикой Украины для противодействия «российской агрессии»

США выделяют $19 млн на обеспечение энергетической безопасности Украины и её защиты от «агрессии России ». Тендер c таким обоснованием объявило Агентство США по международному развитию. Из документа, с которым ознакомился RT, следует, что Вашингтон обеспокоен возможностью прихода к власти пророссийских сил. Американская сторона опасается, что это может произойти в ходе новых протестов украинцев из-за «критических проблем» с отоплением. Контракт предполагает реформирование законодательства в топливной сфере и снижение зависимости государства от газа и угля путём перехода на альтернативные источники энергии, в том числе на биомассу. Топливо для конфликта

В марте правительственное Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало тендер на реформу муниципальной энергетики Украины. В документе уточняется, что реформирование сектора будет осуществляться с целью обезопасить её от якобы проводимой Россией агрессивной политики в отношении Киева.

В USAID уверяют, что силы, поддерживаемые Россией, намерены воспользоваться проблемами Украины с отоплением муниципалитетов и сыграть на недовольстве украинцев в период выборов в стране.

«Силы под руководством России стремятся воспользоваться сбоями в таких системах снабжения, как городские тепловые сети, что может усугубить тяжёлое положение во время суровых зимних холодов и усилить недовольство в обществе, делая его более подверженным вредоносному воздействию России, а также дестабилизировать грядущие политические выборы на Украине. Соответственно, необходимо принять оперативные меры, чтобы помочь муниципалитетам защитить свои отопительные системы», — сообщается в документе.

Примечательно, что в контракте говорится об увеличении расходов США на украинскую реформу энергетики с $16,5 млн до порядка $19 млн в этом году. Сообщается, что энергетика Украины становится «одним из главных приоритетов внешней политики США».

«С этого момента USAID будет уделять особое внимание обеспечению энергетической безопасности в рамках смены американского внешнеполитического курса с целью противодействия гибридной войне России против Украины», — заявляется в контракте.

Согласно документу, любой отказ системы централизованного отопления будет использован для подрыва позиций «и без того слабого правительства» и дискредитации рыночных реформ, которые последние 3 года проводили USAID и прочие зарубежные игроки. Наибольшую опасность, по мнению сотрудников агентства, представляют периоды парламентских выборов в 2018 году и президентских выборов в 2019 году на Украине.

Предполагается, что нарушения работы теплоснабжения могут спровоцировать социальные беспорядки, в результате чего, по мнению USAID, к власти на Украине могут прийти «пророссийские силы». Вопрос защиты энергетической системы страны в документе называют «вопросом национальной безопасности» Украины.

«Ситуация достигла критических масштабов»

Между тем, USAID подчёркивает, что на Украине по-прежнему имеют место существенные проблемы с отоплением.

«В зимнее время года нарушение работы жизненно необходимых отопительных служб подвергает крайне низким температурам многочисленные уязвимые группы людей, включая тех, что находятся в больницах, школах и учреждениях социального ухода. Во многих частях страны ситуация достигла таких критических масштабов, что всё больше угрожает национальной безопасности Украины. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией, федеральным, региональным и муниципальным властям необходимы соответствующие инструменты и помощь», — говорится в документе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил в разговоре с RT, что в нынешних условиях «без подобного рода дотаций, кредитов и всевозможных траншей энергетическая система Украины существовать не может».

«Тот уровень энергопотребления, который у Украины есть сейчас, своими силами она никак не может поддерживать. Всевозможные попытки заключить контракты с Катаром, реверс газа с территории Словакии или, опять же, российского газа, — всё это очень сильно бьёт по бюджету Украины и автоматически отражается на настроениях простых граждан, которые уже очень недовольны властью», — подчеркнул эксперт.

Одним из направлений деятельности будущего подрядчика агентства станет перевод украинской энергетики на так называемые «альтернативные источники энергии», чтобы снизить зависимость Украины от российского «голубого топлива».

В частности, американские деньги будут направляться на замену ископаемых видов топлива, например газа, который Украина получала из России, или угля, на «возобновляемые источники энергии» — биомассу. Отметим, что биомасса, как правило, представляет собой сухой навоз, дрова и отходы сельского хозяйства.

«Подрядчик также обязуется способствовать упрощению доступа третьей стороны к системам централизованного отопления и стимулировать развитие рынка биомассы с тем, чтобы помочь частным поставщикам услуг выйти на рынок теплоснабжения и совершить переход от ископаемого топлива к биомассе», — сообщается в контракте.

Американская программа также направлена на реализацию реформы законодательства в сфере энергетики и привлечение инвестиций частного сектора для модернизации муниципальных тепловых сетей в украинских городах.

Другие зависимости

Напомним, что Украина намеренно отказалась от поставок газа из России, не заключив дополнительного соглашения с «Газпромом» . Ранее, в январе 2018 года, президент Украины Пётр Порошенко объявил «год энергетической независимости» Украины. В своём аккаунте в Twitter украинский лидер заявил, что Киев «соскочил с газового крючка» «Газпрома».

Несмотря на заявления Порошенко, Украина продолжает испытывать трудности с отоплением. В связи с отсутствием поставок российского топлива в страну в марте текущего года на Украине возник дефицит газа.

Переход на режим экономии газа привёл к закрытию украинских школ и институтов, а также к понижению температуры в жилых домах. Электростанции временно перевели на мазут.

Политолог Никита Данюк не исключил возможности начала протестов на Украине в связи со сложной ситуацией в сфере энергетики и ростом тарифов.

«Народ будет объединяться под справедливыми социальными лозунгами и требованиями навести порядок в сфере ЖКХ, энергетики, отопления. Это может грозить резкой дестабилизацией в целом общественно-политической ситуации. А это большая угроза нынешней правящей верхушке. В данном случае, это стратегическая задача — минимизировать социальные протесты и сохранить существующий марионеточный режим на Украине как можно дольше, потому что это соответствует долгосрочным задачам коллективного Запада», — отметил эксперт.

Сложная ситуация с энергетикой на Украине может позже быть использована как элемент манипуляции, считает Данюк.

«Кроме как к Соединённым Штатам Америки, Украине не к кому обратиться. Я не исключаю ситуацию, когда газотранспортная система Украины будет приватизирована под лозунги модернизации, в том числе и западными корпорациями, которые будут использовать её как элемент манипуляции. Украина может потерять последние остатки энергетического суверенитета», — резюмировал эксперт.