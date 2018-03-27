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Цены на услуги в морских портах установят в рублях
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Цены на услуги в морских портах установят в рублях 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен законопроект о порядке определения цен на услуги в российских портах. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах. Цены могут устанавливаться только в рублях», — говорится в документе.
Одновременно законопроектом вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчётов за услуги в морском порту Российской Федерации допускается только в случаях, определённых федеральным законом.
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