Цены на услуги в морских портах установят в рублях

Госдуму внесен законопроект о порядке определения цен на услуги в российских портах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации , в иностранной валюте или условных единицах. Цены могут устанавливаться только в рублях», — говорится в документе.

Одновременно законопроектом вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчётов за услуги в морском порту Российской Федерации допускается только в случаях, определённых федеральным законом.