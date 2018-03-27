Американцы в шоке от молекул СПГ с Ямала

Глава Минэнерго США ошеломлен поставками сжиженного природного газа из России

В этом Рик Перри , признался, по информации агентства ТАСС, выступая недавно на слушаниях в комитете по науке, торговле и транспорту Конгресса США

— Я так же, как и вы, ошеломлен тем, что российские молекулы СПГ находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона (штат Массачусетс), в то время как мы сами добываем значительные объемы газа, — цитирует министра источник.

На его взгляд, это произошло из-за проблем с транспортировкой топлива в страну.

При этом сенатор от Республиканской партии Джеймс Инхоф заявил, что жители Оклахомы спрашивают его, каким образом «Бостон фактически импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов.

А сенатор-республиканец Дэн Салливан посчитал поставки газа из России «ужасными последствиями» отказа властей Массачусетса от предложения проложить по их территории трубопровод.

— У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого, — подытожил беспокойства конгрессменов министр Рик Перири.

Отметим, что на слушаниях обсуждался план Вашингтона по модернизации «в корне разрушенной», по мнению американцев, сети трубопроводов на сумму около 1,5 триллиона долларов.

Как известно, в январе французский танкер Gaselys, находившийся в прибрежной зоне Бостона несколько дней, пришвартовался к СПГ-терминалу Эверетт. Судно привезло партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ», который находится под санкциями США.