Депутаты от КПРФ предложили повысить МРОТ до 25 тыс. руб. в месяц с 2019 г.

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 г. до 25 тыс. руб. в месяц. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

«Ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» изложить в следующей редакции: установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 г. в сумме 25 тыс. руб. в месяц», — говорится в тексте документа.

Как отмечают авторы инициативы, установленный в настоящий момент МРОТ в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц, а также его увеличение с 1 мая текущего года до 11 тыс. 163 руб. в месяц, незначительно повысят уровень жизни работающих граждан страны и их семей, «так как реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тыс. руб.».

Депутаты также подчеркивают, что принятие законопроекта и поэтапное повышение МРОТ окажут влияние на повышение уровня занятости в стране.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают с 1 января 2019 г. восстановить и сохранить действие федерального закона о потребительской корзине, в том числе норму о пересмотре каждые пять лет потребительской корзины в целом по России и в регионах.

В данный момент потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения России должна определяться не реже одного раза в пять лет в связи с изменением структуры потребления малообеспеченных граждан, а также необходимостью повышения качества жизни российских граждан. Пятилетний срок действия потребительской корзины, действовавшей с 1 января 2013 г. истек 31 декабря 2017 г. Тем не менее в конце прошлого года был принят закон о продлении действующего уровня потребительской корзины до 31 декабря 2020 г.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что принятие законопроекта позволит увеличить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц в 2019 г., повысить покупательскую способность и увеличить платежеспособного спроса на товары отечественного производства и оплату ЖКУ. Кроме того, «принятие законопроекта по повышению МРОТ будет способствовать снижению размеров выплат заработной платы в „серой“ и „теневой“ сферах экономики», — подытожили депутаты.

В случае, если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2019 г.