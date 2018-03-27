Ордер выдан: Лондон проверит активы российских олигархов

Великобритания задействовала закон «О криминальных финансах», выдав первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Пока неизвестно, кого именно начали преследовать британские власти. Эксперты считают, что расслабляться не должны не только те, кто непосредственно связан с политической верхушкой России , но и «обычным» олигархам вроде Романа Абрамовича

«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон», — сказал Уильямсон на пресс-конференции в Таллине. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон , находящийся с визитом в Эстонии , заявил в понедельник, что в связи с «делом Скрипаля» британские власти уже выдали ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения».

По его словам, власти намерены «обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги». %

Министр отказался комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России.

С 31 января этого года у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества. Такой правовой инструмент предусмотрен вступившим в нынешнем году в силу законом «О криминальных финансах».

Закон позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств.

Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новый закон распространяются и на «политически значимых лиц».

Закон обязывает богатых иностранцев предоставлять властям страны полную информацию об источниках своих доходов. «Богатства необъясненного происхождения» будут по закону попросту изыматься у иностранцев в пользу государственной казны.

Эксперты ранее отмечали, что закон о криминальных доходах сильно ударит по российским миллиардерам, которые переезжали в Лондон, скупая в Англии замки и особняки. Олигархи из России — самые активные покупатели недвижимости стоимостью более 10 млн фунтов.

Как рассказали «Газете.Ru» несколько юристов, некоторые российские бизнесмены уже вынуждены давать объяснения по поводу источников своих доходов.

«Исходя из моего опыта, могу сказать, что Великобритания только позиционирует вовне соблюдение законов и уважение прав человека, по сути же в случае необходимости с легкостью может отступить от принципов международного права в ситуации, когда это выгодно», — говорит Курмаев. Применение данного закона и любые громкие дела является псевдо-правовой базой для «замораживания» активов иностранцев и, по сути, обращения их имущества в пользу Великобритании, считает Рустам Курмаев партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».

Александр Сотов , руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК, считает, что, скорее всего, суд не будет утруждать себя сбором новых доказательств. Это будет вялая попытка повлиять в политическом плане на нынешнее руководство России.

На месте даже Романа Абрамовича, активы которого тщательно «просвечивались» не раз, расслабляться не стоит. В качестве примера, Сотов приводит Сергея Пугачева , экс-совладельца Межпромбанка, несколько лет скрывавшегося от российского преследования в Англии, прежде чем происхождение его активов было поставлено под сомнение.

Между тем, Великобритания может ужесточить свою политику по отношению к состоятельным россиянам.

«Британии следует прекратить служить российскому клановому капитализму. Я не прекращу требовать изъятия российских денег из нашей политической системы», — сказал он. В частности, 15 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории страны активов богатых россиян, связанных с руководством России. А лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал консерваторов отказаться от использования российских денег в британской политической системе.