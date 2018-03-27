Фондовые рынки выходят из пике

Рынки выходят из пике. Почему?

Фондовые рынки меняют настроение. После худшей недели за два года американские индексы продемонстрировали настоящее ралли.

Спрос участников торгов на активы-убежища резко снизился, а на рисковые активы, наоборот, вырос. Так, американские индексы за день прибавили 2,7% — лучший день с 2015 г. Промышленный индекс Dow Jones и вовсе набрал более 670 пунктов — максимум за 10 лет.

Лидерами роста стали акции банков, в целом же, на каждые 20 растущих бумаг приходилась лишь одна падающая. По итогам торговой сессии индексы смогли полностью нивелировать пятничный обвал и имеют шансы на дальнейший рост.

Кроме того, Европа, которая получила временное освобождение от тарифов на металлы, надеется на постоянную отмену тарифов. К слову, Корея уже добилась для себя таких преференций. В общем и целом, опасения торговых войн постепенно идут на спад.

Далеко не факт, что сейчас мы уже видим разворот на рынках, а дальше последует безудержное ралли, но стоит отметить, что согласно истории, апрель является растущим месяцем.

На валютном рынке и на рынке сырья пока складываются все предпосылки для оптимизма. Доллар продолжает дешеветь, а цены на нефть находятся вблизи максимумов года.

Что касается российского рынка, то на него давление оказывает геополитическая ситуация. Напомним, накануне несколько европейских стран и США заявили о высылке российских дипломатов. Всего из западных стран будут выдворены 111 сотрудников российских дипмиссий.

Тем не менее, с технической точки зрения у рынка РФ тоже есть неплохие шансы на ралли.

Индекс РТС достиг уровня поддержки, и сейчас может пойти на максимум текущего года.

Одна из наиболее ликвидных и "тяжелых" бумаг российского рынка — "Газпром" — также почти достигла целевого уровня снижения и имеет шансы на рост.

Если настроения действительно изменяться на позитивные, то мы вполне можем увидеть интересные события на валютном рынке. Рубль может начать отыгрывать недавнее снижение, особенно интересно будет понаблюдать за динамикой пары доллар/рубль.