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ЦБ Китая укрепил юань к доллару до нового максимума
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ЦБ Китая укрепил юань к доллару до нового максимума с августа 2015 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный банк Китая (центробанк) повысил во вторник курс жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 377 базисных пунктов, до отметки 6,2816 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это новое максимальное значение с 11 августа 2015 года.
Тенденция на повышение курса национальной валюты Китая к доллару наблюдалась с 20 декабря 2017 года, когда в Пекине завершилась Центральная конференция по экономической работе. После этого в течение двух месяцев юань практически ежедневно укреплялся к американской валюте, пока не закрепился на уровне около 6,3 юаня за доллар.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару примерно на 6,28%.
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