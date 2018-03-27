Рубль не пойдет на поводу у политики 

«Однако, я не думаю, что рубль будет идти на поводу у политики. Тем более, что в конце марта ожидались крупные продажи валюты игроками в рамках налогового периода. И вообще рынком правят спекулянты. Конечно, они сыграли и на этом известии. Но в ближайшие день-два все должно успокоиться», — подчеркнул Хейфец в интервью "Российской газете".
Конечно, продолжает эксперт, реально высылка дипломатов означает ухудшение отношений между Россией и иностранными государствами, но пока речи о конкретных санкциях в экономической плоскости все-таки не идет.
"Тем более, что внутренняя макроэкономическая стабильность и цены на нефть пока сильнее влияют на курсообразование, чем политические факторы, — успокаивает Борис Хейфец. — Хотя и стоит признать, что спекулянты будут играть на каждой мелочи, чтобы заработать свое".
Вчера рубль вел себя по-разному по отношению к основным мировым валютам, но в целом остался на тех же уровнях — колебания курсов и к доллару, и к евро были незначительными — в пределах полутора десятков копеек.
При этом уже во второй половине дня национальная валюта начала слабеть, подталкиваемая вниз новостями о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС и США.
Официальный курс доллара на сегодня, 27 марта, составляет 57 рублей (ослабление на 11 копеек). За один евро дают 70 рублей 57 копеек (укрепление на 14 копеек).