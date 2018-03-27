Рубль не пойдет на поводу у политики

«Однако, я не думаю, что рубль будет идти на поводу у политики. Тем более, что в конце марта ожидались крупные продажи валюты игроками в рамках налогового периода. И вообще рынком правят спекулянты. Конечно, они сыграли и на этом известии. Но в ближайшие день-два все должно успокоиться», — подчеркнул Хейфец в интервью "Российской газете"

Конечно, продолжает эксперт, реально высылка дипломатов означает ухудшение отношений между Россией и иностранными государствами, но пока речи о конкретных санкциях в экономической плоскости все-таки не идет.

"Тем более, что внутренняя макроэкономическая стабильность и цены на нефть пока сильнее влияют на курсообразование, чем политические факторы, — успокаивает Борис Хейфец. — Хотя и стоит признать, что спекулянты будут играть на каждой мелочи, чтобы заработать свое".

Вчера рубль вел себя по-разному по отношению к основным мировым валютам, но в целом остался на тех же уровнях — колебания курсов и к доллару, и к евро были незначительными — в пределах полутора десятков копеек.

США. При этом уже во второй половине дня национальная валюта начала слабеть, подталкиваемая вниз новостями о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС

Официальный курс доллара на сегодня, 27 марта, составляет 57 рублей (ослабление на 11 копеек). За один евро дают 70 рублей 57 копеек (укрепление на 14 копеек).