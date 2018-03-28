Прибыль промышленных предприятий Китая выросла более чем на 16% 

За первые два месяца 2018 года прибыль китайский промышленных предприятий выросла сразу на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув.
Согласно отчёту Национального бюро статистики (NBS), она составила 968,9 млрд юаней, передаёт ИА «Росбалт».
При этом, по данным агентства, которое ссылается на портал «Вести. Экономика», в декабре прошлого года рост составил 10,8%, а за 12 месяцев 2017 года промышленность КНР выросла на 21%, что является самым сильное увеличением, начиная с 2011 года.
По мнению экспертов, более высокий рост по сравнению с декабрём произошёл благодаря ускоренным продажам и продолжающимися усилиями по сокращению затрат, компенсировавшими более низкие цены.
Напомним, что темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза.
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