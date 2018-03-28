Ещё
Прибыль промышленных предприятий Китая выросла более чем на 16%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прибыль промышленных предприятий Китая выросла более чем на 16% 

Свободная пресса 14 часов назад
Фото: Вести Экономика
За первые два месяца 2018 года прибыль китайский промышленных предприятий выросла сразу на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув.
Согласно отчёту Национального бюро статистики (NBS), она составила 968,9 млрд юаней, передаёт ИА «Росбалт».
При этом, по данным агентства, которое ссылается на портал «Вести. Экономика», в декабре прошлого года рост составил 10,8%, а за 12 месяцев 2017 года промышленность КНР выросла на 21%, что является самым сильное увеличением, начиная с 2011 года.
По мнению экспертов, более высокий рост по сравнению с декабрём произошёл благодаря ускоренным продажам и продолжающимися усилиями по сокращению затрат, компенсировавшими более низкие цены.
Напомним, что темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза.
Новости Китая: В Китае построили первый источник нейтронов ядерного деления
О традициях, экономическом развитии, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
В Киеве остались недовольны Германией из-за решения по «Северному потоку-2» Лондон пустит по миру российских олигархов США обвалят рубль
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина434
Умер Олег Анофриев43
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Путин дал поручения Медведеву после трагедии83
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai84
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение