Прибыль промышленных предприятий Китая выросла более чем на 16%

За первые два месяца 2018 года прибыль китайский промышленных предприятий выросла сразу на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув.

Согласно отчёту Национального бюро статистики (NBS), она составила 968,9 млрд юаней, передаёт ИА «Росбалт»

При этом, по данным агентства, которое ссылается на портал «Вести. Экономика», в декабре прошлого года рост составил 10,8%, а за 12 месяцев 2017 года промышленность КНР выросла на 21%, что является самым сильное увеличением, начиная с 2011 года.

По мнению экспертов, более высокий рост по сравнению с декабрём произошёл благодаря ускоренным продажам и продолжающимися усилиями по сокращению затрат, компенсировавшими более низкие цены.

Напомним, что темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза.

Новости Китая: В Китае построили первый источник нейтронов ядерного деления

О традициях, экономическом развитии, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня