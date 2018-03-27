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Трамп: США ведут торговые переговоры со многими странами, и в итоге «все будут счастливы»
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Трамп: США ведут торговые переговоры со многими странами, и в итоге «все будут счастливы» 

ТАСС 57 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время ведут торговые переговоры со многими государствами, по итогам которых «все будут счастливы». Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в понедельник на своей странице в Twitter.
"Торговые переговоры ведутся с многочисленными странами, которые долгие годы нечестно поступали с США. В конце концов все будут счастливы!" — заверил он.
Трамп объявил 8 марта о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США, которые вступили в силу 23 марта. Ранее Вашингтон постановил освободить от таможенных сборов продукцию Канады и Мексики — двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Выступая в четверг на слушаниях в Конгрессе, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о решении «повременить с введением пошлин» против еще нескольких стран, с которыми продолжаются консультации. По его словам, это государства Евросоюза, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея. Наряду с Канадой и Мексикой они в виде исключения внесены в белый список, но только временно.
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