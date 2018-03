Трамп о торговой войне — «все будут счастливы»

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Президент США Дональд Трамп , объявивший о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия, заявил о проведении переговоров со странами, которые пострадали от этого решения. В итоге «все буду счастливы».

КНР и С 23 марта основные поставщики стали и алюминия в США из ЕС России столкнулись с заградительными пошлинами на свою продукцию.

После переговоров и расчетов США решили освободить от таможенных сборов сталь и алюминий из Канады Мексики — основных торговых партнеров США.

ЕС также заявил о своем недовольстве и последствиях для США развязывания торговой войны.

В итоге США предоставили ЕС временное освобождение от тарифов на металлы. Китай также призвал США к переговорам. [HTML]

Trade talks going on with numerous countries that, for many years, have not treated the United States fairly. In the end, all will be happy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 марта 2018 г.

[/HTML] Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News , что надеется на достижение соглашения с Китаем, чтобы не допустить введения пошлин на товары на сумму $50 млрд

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на слушаниях в Конгрессе заявил о решении Вашингтона провести переговоры с рядом стран.

Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Таможенное ужесточение может не коснуться продукции из Австралии

Все эти страны вместе с Канадой и Мексикой получили временное освобождение от заградительных пошлин США.