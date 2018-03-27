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Трамп о торговой войне — «все будут счастливы»
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Трамп о торговой войне — «все будут счастливы» 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Президент США Дональд Трамп, объявивший о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия, заявил о проведении переговоров со странами, которые пострадали от этого решения. В итоге «все буду счастливы».
С 23 марта основные поставщики стали и алюминия в США из ЕС, КНР и России столкнулись с заградительными пошлинами на свою продукцию.
После переговоров и расчетов США решили освободить от таможенных сборов сталь и алюминий из Канады и Мексики — основных торговых партнеров США.
ЕС также заявил о своем недовольстве и последствиях для США развязывания торговой войны.
В итоге США предоставили ЕС временное освобождение от тарифов на металлы. Китай также призвал США к переговорам. [HTML]
Trade talks going on with numerous countries that, for many years, have not treated the United States fairly. In the end, all will be happy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 марта 2018 г.
[/HTML] Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News, что надеется на достижение соглашения с Китаем, чтобы не допустить введения пошлин на товары на сумму $50 млрд
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на слушаниях в Конгрессе заявил о решении Вашингтона провести переговоры с рядом стран.
Таможенное ужесточение может не коснуться продукции из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.
Все эти страны вместе с Канадой и Мексикой получили временное освобождение от заградительных пошлин США.
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