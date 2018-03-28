КНР готовит список ответных пошлин на импорт из США

Китай вскоре обнародует список пошлин на американскую продукцию в ответ на ожидаемое введение США новых тарифов на китайские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Global Times.

Китайский список будет охватывать большое количество товаров, поставляющихся из США в КНР.

Global Times управляется официальным печатным изданием правящей Коммунистической партии Китая "Жэньминь жибао", хотя ее позиция не обязательно совпадает с политикой китайского правительства.

Торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира обострилась, после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия.

Кроме того, как сообщали "Вести. Экономика", на прошлой неделе Трамп решил ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд

Объявление о тарифах стало первым в серии торговых ограничений США, установленных непосредственно против Китая и предназначенных для борьбы с кражей интеллектуальной собственности.

"В отличие от списка Китая, список США вредит им больше, чем Китаю. Чем жестче этот шаг, тем сильнее влияние на Вашингтон", — говорится в редакционной статье Global Times. Теперь рынки ждут, когда США опубликуют список китайских товаров, которых коснутся новые тарифы.

Таблоид отметил, что Соединенные Штаты наивно полагают, что торговые ограничения могут заставить Китай согласиться на необоснованные требования, поскольку экономика Китая сильна и стабильна.

Ранее агентство Reuters сообщило, что высокопоставленные чиновники из администрации Трампа просят Китай снизить пошлины на импорт автомобилей, разрешить иностранным инвесторам владеть контрольными пакетами акций фирм в секторе финансовых услуг; а также покупать больше полупроводников американского производства.

США предложили Китаю выполнить эти условия, чтобы избежать введения американских пошлин на множество китайских товаров.

По словам источника агентства, эти условия выдвинули министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзера, которые ведут переговоры с Пекином.