Эксперты назвали регионы РФ с самыми дисциплинированными заемщиками

Дисциплинированные заемщики живут на Чукотке, Ямале, в Чувашии ХМАО , а также в Камчатском крае . Объяснение простое — в северных регионах относительно высокие доходы и низкие риски кредитования.

Лидерство регионов Крымского полуострова аналитики объясняют тем, что российские банки стали совсем недавно выдавать там кредиты, поэтому заемщики еще не успели накопить долги. Такой точки зрения придерживается и вице-президент Ассоциации банков России Андрей Мельников . По его словам, в Крыму Севастополе работает относительно небольшое число банков, которые тщательно отбирают заемщиков, что и отражается на платежной дисциплине.

По сути, в Крыму сейчас выдает кредиты населению и бизнесу только РНКБ Банк . Его кредитный портфель физлиц превышает 15 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.

В Крыму в перечень банковских услуг населению теперь входят авто— и потребительское кредитование, ипотека

В двух других кредитных организациях — ВВБ и Генбанк — работают временные администрации Центробанка и смогут ли они полноценно вернуться на рынок и когда, неизвестно.

— Разрыв между объемом привлеченных и размещенных средств в прошлом году сокращался, и это очень хороший показатель, — говорит управляющая отделением Центробанка России по РК Ирина Яблучанская. — Если на 1 января 2015 года в качестве кредитов выдано 10 процентов привлеченных ресурсов, то к концу 2017 года — 47 процентов.

Дисциплинированность крымчан банкиры объясняют тем, что оценка заемщиков проводится с применением всех современных технологий, которые позволяют уже на первых этапах выявить мошенников. «Кроме того, здесь высокая культура обслуживания долга, — сообщил „РГ“ Андрей Мельников. — При этом Крым и Севастополь демонстрируют хорошие темпы роста потребительского кредитования, поскольку рынок не насыщен, есть большой потенциал».

В прошлом году в Крыму расширился и перечень банковских услуг населению за счет авто— и потребительского кредитования, а также ипотеки, в том числе с господдержкой.

Самая высокая доля просроченной задолженности в Ингушетии (23,9%). Кроме того, четыре региона-аутсайдера рейтинга представляют республики Северо-Кавказского федерального округа. Относительно высокий уровень просрочки аналитики РИА Рейтинга объясняют слабым развитием розничного кредитования.

Краснодарском крае большое количество должников может быть связано с большим количеством индивидуальных предпринимателей в экономике, вполне возможно, что они с помощью потребительских кредитов активно привлекают средства на финансирование своей деятельности. «В некоторых случаях оформить кредит на физическое лицо проще и быстрее, чем на бизнес», — отмечает Андрей Мельников.

По прогнозу аналитиков, в 2018 году розничное кредитование вырастет на 15-17 процентов. Будут востребованы все виды розничного кредитования (ипотека, автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и другие). «Очевидно, что ипотека по абсолютным показателям и темпам роста объемов кредитования будет в лидерах», — уверен Андрей Мельников.

И добавил, что развитие рынка кредитования в субъектах РФ зависит как от удаленности, развития инфраструктуры, так и от уровня доходов населения.