Расследование США в отношении Китая нарушает обязательства американской стороны и нормы ВТО — постпред КНР при ВТО

Женева, 26 марта / Синьхуа / — Постоянный представитель КНР при Всемирной торговой организации /ВТО/ Чжан Сянчэнь на состоявшемся сегодня заседании организации сообщил, что попытки США ввести ограничительные меры в отношении Китая на основании результатов проведенного в одностороннем порядке расследования в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года нарушают как принятые ранее США обязательства в рамках ВТО, так и соответствующие решения и нормативы ВТО.

Чжан Сянчэнь отметил, что, согласно решениям ВТО и обязательствам США, американская сторона не может на основе расследования по 301-му разделу в одностороннем порядке устанавливать, нарушают ли действия других членов организации ее правила. США при урегулировании затрагивающих соглашение ВТО вопросов должны основываться на правилах ВТО и решениях ее органа по разрешению споров.

Он подчеркнул, что односторонние действия США не только повредили интересам Китая и других членов организации, но и в еще большей степени нанесли серьезный ущерб многосторонней торговой системе. Постпред КНР призвал членов ВТО сплотить все силы, чтобы воспрепятствовать возрождению расследований в соответствии с разделом 301, вновь «запереть их в клетке» правил ВТО.

Чжан Сянчэнь в то же время отметил, что в связи с публикацией США результатов расследования в отношении Китая в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года, а также соответствующих мер китайская сторона решительно задействует правила ВТО и другие необходимые формы защиты своих законных интересов.