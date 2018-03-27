Женева, 26 марта /Синьхуа/ — Постоянный представитель КНР при Всемирной торговой организации /ВТО/ Чжан Сянчэнь на состоявшемся сегодня заседании организации сообщил, что попытки США ввести ограничительные меры в отношении Китая на основании результатов проведенного в одностороннем порядке расследования в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года нарушают как принятые ранее США обязательства в рамках ВТО, так и соответствующие решения и нормативы ВТО.
Чжан Сянчэнь отметил, что, согласно решениям ВТО и обязательствам США, американская сторона не может на основе расследования по 301-му разделу в одностороннем порядке устанавливать, нарушают ли действия других членов организации ее правила. США при урегулировании затрагивающих соглашение ВТО вопросов должны основываться на правилах ВТО и решениях ее органа по разрешению споров.
Он подчеркнул, что односторонние действия США не только повредили интересам Китая и других членов организации, но и в еще большей степени нанесли серьезный ущерб многосторонней торговой системе. Постпред КНР призвал членов ВТО сплотить все силы, чтобы воспрепятствовать возрождению расследований в соответствии с разделом 301, вновь «запереть их в клетке» правил ВТО.
Чжан Сянчэнь в то же время отметил, что в связи с публикацией США результатов расследования в отношении Китая в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года, а также соответствующих мер китайская сторона решительно задействует правила ВТО и другие необходимые формы защиты своих законных интересов.
Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, в котором распорядился о введении соответствующими ведомствами ограничительных мер против Китая на основании доклада офиса торгового представителя США о проведенном в его отношении расследовании по 301-му разделу Закона о торговле, включая значительные таможенные тарифы на импортируемую из Китая продукцию, а также ограничения инвестиций, слияний и поглощений китайских предприятий в США.