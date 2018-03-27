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Минфин поставит на кон национальное благосостояние
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Минфин поставит на кон национальное благосостояние 

Ридус 1 час назад
Фото: Reuters
Минфин России рассматривает возможность изменить порядок инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил на днях глава финансового ведомства Антон Силуанов, сообщает Bloomberg.
По мнению министра, средства ФНБ могут быть направлены в более рискованные, но ликвидные активы — акции, рыночные облигации и прочие ценные бумаги.
«Такой опыт вложений широко распространен среди управляющих крупнейшими суверенными фондами», — цитирует Силуанова Bloomberg. По его мнению, такой шаг это позволит повысить доходность от размещения стредств ФНБ.
По словам министра, это станет возможным, когда доля свободных средств ФНБ достигнет 7% ВВП.
Что такое ФНБ?
Напомним, что изначально ФНБ и Резервный фонд были сформированы в 2008 году на базе Стабилизационного фонда. Фонды пополнялись за счет нефтегазовых доходов, которые Россия получала при экспорте нефти по цене выше 100 долларов за баррель. К началу этого года Резервный фонд был полностью израсходован и прекратил свое существование. На 1 марта 2018 года на счету ФНБ находилось 3,7 трлн рублей, что составляет 3,8% ВВП.
Сегодня Фонд пополняется по схожему принципу, что и раньше, только на несколько измененных условиях.
По сути, Фонд национального благосостояния призван играть роль некой подушки безопасности на случай падения мировых нефтяных цен, остающихся главным залогом поступления в РФ экспортных доходов.
По словам Силуанова, средства ФНБ должны позволять стране выдержать снижение цен на нефть до 30 долларов за баррель, а его резервной части должно быть достаточно для того, чтобы выполнять все расходные обязательства бюджета в течение трех лет.
Зачем?
Что же заставило Минфин заговорить о возможности вложения средств Фонда в рискованные активы?
Прежде всего, снижение доходности от его вложения, зачастую, переходящее в убытки.
Как уже говорилось выше, на начало этого года в ФНБ оставалось 3,7 триллиона рублей, (порядка 65 млрд долларов). 506 млрд из этого — вложения в различные «инфраструктурные проекты». Принято считать, что эти проекты самоокупаемы, хотя и до конца не известно, когда и в какой степени.
200 млрд рублей потрачено на спасение Внешэкономбанка, оказавшегося на грани дефолта в 2016 году. Еще 279 млрд рублей ушло на докапитализацию ряда российских банков.
Самым интересным «вложением» средств ФНБ является покупка еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов, которая была осуществлена с целью поддержать страну и сохранить у власти бывшего ее президента Виктора Януковича.
Очевидно, что перспективы возврата этих средств схожи с перспективами возврата кредитов, выданных СССР африканским странам.
Остающиеся 2,3 трлн рублей — это наиболее ликвидная часть ФНБ, которая размещена на валютных счетах в ЦБ и вложена в государственные облигации зарубежных стран.
Поскольку, доходность таких вложений оценить гораздо проще, чем инвестиции в Украину и инфраструктурные проекты, то на сегодняшний день ясно, что за прошлый год они были также убыточными — (-0,1% годовых).
Наибольший убыток приходится на счета в евро (-0,76% годовых) и вложения в британские бумаги (-0,16% годовых). Небольшой, но стабильный доход, как всегда, принесли вложения в госдолг США — (0,57% годовых). Впрочем, при общем подсчете, этого оказалось недостаточно для компенсации потерь по другим активам.
Не то место и не то время
Предложение Минфина включить в портфель ФНБ более рискованные активы (акции и облигации), как это делает ряд компаний, управляющих суверенными фондами некоторых стран (например, Норвегии), в теории могло бы компенсировать падение доходности по консервативным инструментам.
Однако, не стоит забывать и о том, что подобное желание созрело лишь под занавес периода «большого роста» на мировых финансовых рынках — за несколько последних лет мировые индексы достигли своих максимальных значений. Сейчас же, все больше аналитиков сходятся во мнении, что эта глобальная волна себя исчерпала и в скором времени, мировые рынки войдут в затяжную «медвежью» (игра на понижение) фазу. Признаки разворота тренда уже видны невооруженным глазом.
В связи со всем этим, намерения Минфина РФ расширить список объектов вложения средств ФНБ в рискованные активы выглядят несколько странно.
К счастью, озвученные Силуановым предложения не подразумевают, что такое расширение произойдет скоро. «Они рассматривают такую возможность только после того, как ФНБ превысит 7% ВВП, — пояснил »Ридусу“ аналитик ФК «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. — До этого еще очень далеко. Такие рассуждения просто обозначают цель 7% как обязательные консервативные резервы».
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