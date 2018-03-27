Минфин поставит на кон национальное благосостояние

По мнению министра, средства ФНБ могут быть направлены в более рискованные, но ликвидные активы — акции, рыночные облигации и прочие ценные бумаги.

«Такой опыт вложений широко распространен среди управляющих крупнейшими суверенными фондами», — цитирует Силуанова Bloomberg. По его мнению, такой шаг это позволит повысить доходность от размещения стредств ФНБ.

По словам министра, это станет возможным, когда доля свободных средств ФНБ достигнет 7% ВВП.

Что такое ФНБ?

Напомним, что изначально ФНБ и Резервный фонд были сформированы в 2008 году на базе Стабилизационного фонда. Фонды пополнялись за счет нефтегазовых доходов, которые Россия получала при экспорте нефти по цене выше 100 долларов за баррель. К началу этого года Резервный фонд был полностью израсходован и прекратил свое существование. На 1 марта 2018 года на счету ФНБ находилось 3,7 трлн рублей, что составляет 3,8% ВВП.

Сегодня Фонд пополняется по схожему принципу, что и раньше, только на несколько измененных условиях.

По сути, Фонд национального благосостояния призван играть роль некой подушки безопасности на случай падения мировых нефтяных цен, остающихся главным залогом поступления в РФ экспортных доходов.

По словам Силуанова, средства ФНБ должны позволять стране выдержать снижение цен на нефть до 30 долларов за баррель, а его резервной части должно быть достаточно для того, чтобы выполнять все расходные обязательства бюджета в течение трех лет.

Зачем?

Что же заставило Минфин заговорить о возможности вложения средств Фонда в рискованные активы?

Прежде всего, снижение доходности от его вложения, зачастую, переходящее в убытки.

Как уже говорилось выше, на начало этого года в ФНБ оставалось 3,7 триллиона рублей, (порядка 65 млрд долларов). 506 млрд из этого — вложения в различные «инфраструктурные проекты». Принято считать, что эти проекты самоокупаемы, хотя и до конца не известно, когда и в какой степени.

200 млрд рублей потрачено на спасение Внешэкономбанка , оказавшегося на грани дефолта в 2016 году. Еще 279 млрд рублей ушло на докапитализацию ряда российских банков.

Самым интересным «вложением» средств ФНБ является покупка еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов, которая была осуществлена с целью поддержать страну и сохранить у власти бывшего ее президента Виктора Януковича

Очевидно, что перспективы возврата этих средств схожи с перспективами возврата кредитов, выданных СССР африканским странам.

Остающиеся 2,3 трлн рублей — это наиболее ликвидная часть ФНБ, которая размещена на валютных счетах в ЦБ и вложена в государственные облигации зарубежных стран.

Поскольку, доходность таких вложений оценить гораздо проще, чем инвестиции в Украину и инфраструктурные проекты, то на сегодняшний день ясно, что за прошлый год они были также убыточными — (-0,1% годовых).

Наибольший убыток приходится на счета в евро (-0,76% годовых) и вложения в британские бумаги (-0,16% годовых). Небольшой, но стабильный доход, как всегда, принесли вложения в госдолг США — (0,57% годовых). Впрочем, при общем подсчете, этого оказалось недостаточно для компенсации потерь по другим активам.

Не то место и не то время

Предложение Минфина включить в портфель ФНБ более рискованные активы (акции и облигации), как это делает ряд компаний, управляющих суверенными фондами некоторых стран (например, Норвегии ), в теории могло бы компенсировать падение доходности по консервативным инструментам.

Однако, не стоит забывать и о том, что подобное желание созрело лишь под занавес периода «большого роста» на мировых финансовых рынках — за несколько последних лет мировые индексы достигли своих максимальных значений. Сейчас же, все больше аналитиков сходятся во мнении, что эта глобальная волна себя исчерпала и в скором времени, мировые рынки войдут в затяжную «медвежью» (игра на понижение) фазу. Признаки разворота тренда уже видны невооруженным глазом.

В связи со всем этим, намерения Минфина РФ расширить список объектов вложения средств ФНБ в рискованные активы выглядят несколько странно.