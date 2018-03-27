Ещё
Великобритания может отказаться от выплаты ЕС £40 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания может отказаться от выплаты ЕС £40 млрд 

BFM.RU 43 минуты назад
Фото: EPA
Великобритания может отказаться от выплаты ЕС согласованных £40 млрд ($56,5 млрд), если сообщество не пойдет на заключение устраивающего Лондон соглашения о свободной торговле. Такое мнение высказал министр Великобритании по вопросам «Брекзит» Дэвид Дэвис, передает ТАСС.
Подобный поворот возможен, «если мы не получим выгодную для нас (торговую) сделку», приводит слова Дэвиса газета Daily Express. «На прошлой неделе (главный переговорщик Еврокомиссии по „Брекзит“) Мишель Барнье заметил, что ничего не согласовано, пока все не будет согласовано», — напомнил британский министр. Однако, как считает Дэвис, «будущая сделка, будущее экономическое партнерство и будущее взаимодействие в сфере безопасности и обороны (по состоянию на сегодняшний день) выглядят весьма вероятными».
Как подчеркнул ранее глава британского минфина Филип Хаммонд, будущее двустороннее торговое соглашение должно включать в себя сферу оказания финансовых услуг. Торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть заключено лишь при условии, если в нем будут сбалансированы интересы каждой из сторон, добавил Хаммонд.
В минувший понедельник Брюссель и Лондон объявили о достижении общей договоренности о том, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС составит 21 месяц. Эта новость была позитивно воспринята бизнесом, получившим ясность по поводу того, какой стратегии развития придерживаться вплоть до декабря 2020 года, когда должен завершиться указанный переходный период. Тем не менее, между сторонами остаются неурегулированные вопросы, в первую очередь вопрос границы на острове Ирландия.
BFM.RU: последние новости
Польша собирается отказаться от газа из России Британия готова арестовать российское имущество сомнительного происхождения Ушел из жизни Сергей Мавроди — создатель МММ и «гениальный авантюрист»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ542
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»80
Для изгнания дипломатов США предложили выбор92
Составлен список стран, выславших послов РФ48
Небензя обвинил США в злоупотреблениях2
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение