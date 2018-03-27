Власти Турции граничат долг частных компаний 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика» Правительство Турции намерено ограничить долг в иностранной валюте компаний реального сектора в попытке защитить турецкую лиру, заявил 23 марта вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
"Мы ограничим задолженность в иностранной валюте для крупных компаний, как это было сделано для малых и средних предприятий. Крупные фирмы утверждают, что могут управлять своими долгами, но мы видим, что это не так", — отметил Шимшек в своей вступительной речи на 7-м экономическом саммите «Улудаг» в северо-западной провинции Бурса. Он назвал инфляцию, которая находится на уровне двузначных цифр, а также падение турецкой лиры, что усугубляет большие долги в иностранной валюте, главной проблемой турецкой экономики, пообещав «принять необходимые меры». "Мы хотим, чтобы инвесторы, которые до сих пор инвестировали в строительный сектор, вкладывали средства в НИОКР и технологии. Они должны инвестировать деньги, которые они заработали за счет строительства в производство", — отметил Шимшек. Он также призвал банки создать инвестиционные банки для поддержки стартапов вместо того, чтобы полагаться на депозиты. Между тем, турецкая лира достигла рекордного минимума, так как растущие глобальные тенденции в торговле привели к бунту инвесторов в начале 23 марта. По данным Reuters, лира упала против доллара США до рекордно низкой отметки 4.0375. Bloomberg установил рекордную отметку в 4.0361. Лира плавала вокруг отметки 3.9700. Также лира также достигла нового рекордного минимума в 4.9778 против евро. Растущая зависимость Турции от притока иностранного капитала делает лиру одной из наиболее чувствительных валют к изменениям восприятия рисков. Центральный банк Турции не будет совершать интервенций в связи с ослаблением лиры еще какое-то время, считает старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Уильям Джексон. "Ослабление лиры до 4 за доллар, вероятно, не будет достаточным, чтобы спровоцировать ужесточение, но если лира достигнет около 4,25 за доллар, это укажет на повышение процентных ставок", — отметил Джексон.