Россия и Кыргызстан подписали программу сотрудничества на четыре года

Стороны отметили динамику роста экономики в разных сферах. К примеру, только в 2017 году товарооборот между странами увеличился больше чем на 30%. И это, по словам партнеров, не предел.

Аркадий Дворкович. «Торговые сети сейчас ведут активные переговоры по увеличению поставок. Мы со своей стороны направляем инспекции, расширяем реестр предприятий, с которых может поставляться продукция», — заявил заместитель председателя правительства РФ

«Сейчас в реестр входит 43 кыргызских компании. Мы проводим работу по его увеличению еще на 23», — отметил в свою очередь вице-премьер-министр Кыргызстана Санжар Муканбетов.

Акцент в отношениях стороны поставили не только на экономику. Развивать планируют туристическую отрасль и культуру.

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