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Официальный представитель МИД КНР: американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонизм
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Официальный представитель МИД КНР: американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонизм 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сегодня прокомментировала высказывание представителя американских властей о том, что «эра экономического подчинения США уже завершилась». Она сообщила, что американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонизм.
На состоявшейся сегодня очередной пресс-конференции журналист спросил: согласно сообщениям, вице-президент США недавно заявил, что планируемые США новые меры по введению пошлин на экспортируемую из Китая продукцию подтверждают завершение эры экономического подчинения США. Министр торговли США заявил, что, в конечном итоге, по соответствующим вопросам будут вестись переговоры, а не войны. Как Вы прокомментируете это?
"Чем говорить, что «эра экономического подчинения США уже завершилась», лучше бы сказать, что американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонизм", — ответила Хуа Чуньин. По ее словам, американской стороне необходимо понимать, что в 21 веке международная торговля нуждается в правилах, а не в праве грубой силы.
Хуа Чуньин сообщила, что «в действительности Китай и США непрерывно ведут консультации по торгово-экономическим вопросам».
"У нас есть уверенность и возможности, чтобы в любой обстановке отстоять справедливые и законные интересы страны. Сейчас мяч на американской стороне, надеюсь, что американская сторона примет разумные и взвешенные решения и варианты", — сказала дипломат. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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