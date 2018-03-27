Медведев на заседании коллегии Минфина определит задачи финансовой системы РФ в 2018 году

Минфин ранее сообщал, что дефицит федерального бюджета России за 2017 год, по предварительной оценке, снизился по сравнению с 2016 годом в 3,9 раза — до 1,336 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП. При этом изначально бюджет на 2017 год предусматривал дефицит в 2,5% ВВП, затем был скорректирован до 2,2% ВВП.

Бюджет на 2018 год запланирован с дефицитом на уровне 1,3% ВВП. Однако, как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, бюджет по итогам года может оказаться профицитным — около 2% ВВП при сохранении текущей конъюнктуры, которая позволит привлечь дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 3% ВВП.

Согласно обзору Минэкономразвития , профицит бюджета России в 2018 году может составить 1% ВВП. Последний раз федеральный бюджет был профицитным в 2011 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на минувшей неделе заявляла, что ЦБ также ждет профицитный бюджет, однако видит и риски увеличения расходов после формирования нового состава кабинета министров. В то же время, по оценке ЦБ, инфляционные риски со стороны бюджетной политики из-за возможного пересмотра бюджетных проектировок Минфина на фоне улучшения макроэкономического прогноза ограничены, так как бюджетное правило лимитирует рост расходов на федеральном уровне.