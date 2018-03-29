Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 1,55%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов энергетики, сырья и второстепенных товаров и услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 1,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции First Quantum Minerals Ltd (TO:FM), которые подорожали на 1,42 п. (8,52%), закрывшись на отметке в 18,09. Котировки Ivanhoe Mines Ltd. (TO:IVN) выросли на 0,170 п. (6,67%), завершив торги на уровне 2,720. Бумаги HudBay Minerals Inc (TO:HBM) выросли в цене на 0,51 п. (5,92%), закрывшись на отметке 9,12.

Лидерами падения стали акции ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), цена которых упала на 0,360 п. (29,03%), завершив сессию на отметке 0,880. Акции Research in Motion (TO:BB) поднялись на 0,92 п. (5,84%), закрывшись на уровне 14,84, а Aphria Inc (TO:APH) снизились в цене на 0,440 п. (3,69%) и завершили торги на отметке 11,500.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (783) превысило количество закрывшихся в минусе (332), а котировки 120 акций практически не изменились.

Котировки акций ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 29,03%, 0,360 п., и завершили торги на отметке 0,880.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 1,54% до отметки 14.03.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,06%, или 0,80, достигнув отметки $1.325,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,84%, или 0,54, до $64,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,90%, или 0,62, до отметки $69,38 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,27% до 0,7759, а котировки CAD/EUR повысились на 0,33%, достигнув отметки 0,6307.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,75.