Катар увеличил импорт товаров на 19% c начала блокады со стороны соседей — Минэкономики

ДОХА , 26 мар /ПРАЙМ/. Импорт товаров в Катар вырос на 19% за девять месяцев бойкота со стороны соседних стран, сообщил в понедельник журналистам министр экономики и торговли страны Ахмед бен Джасем бен Мухаммед Аль Тани.

ОАЭ и В июне прошлого года Саудовская Аравия Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, прекратили экспорт товаров и услуг в эмират, а также всякое сообщение с ним.

"Катар стал экономически сильнее за время блокады, все экономические показатели указывают на это, объем импорта возрос на 19%, экономический рост ожидается выше прогнозируемого", — сказал министр.