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Катар увеличил импорт товаров на 19% c начала блокады со стороны соседей — Минэкономики
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Катар увеличил импорт товаров на 19% c начала блокады со стороны соседей — Минэкономики 

Прайм 1 час назад
ДОХА, 26 мар /ПРАЙМ/. Импорт товаров в Катар вырос на 19% за девять месяцев бойкота со стороны соседних стран, сообщил в понедельник журналистам министр экономики и торговли страны Ахмед бен Джасем бен Мухаммед Аль Тани.
В июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, прекратили экспорт товаров и услуг в эмират, а также всякое сообщение с ним.
"Катар стал экономически сильнее за время блокады, все экономические показатели указывают на это, объем импорта возрос на 19%, экономический рост ожидается выше прогнозируемого", — сказал министр.
Он отметил, что, согласно прогнозам Всемирного банка, рост экономики Катара остается на уровне показателей стран Персидского залива в 2017-2018 годах.
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