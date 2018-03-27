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Москва поднялась в рейтинге финансовых центров мира
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Москва поднялась в рейтинге ведущих финансовых центров мира 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В рейтинге ведущих финансовых центров Земли столица России, Москва, поднялась до 83 места. Рейтинг Global Financial Centres Index составлен лондонским исследовательским центром Z/Yen Group.
На первом месте — столица Великобритании Лондон. Вторую и третью строчку занимают Нью-Йорк и Гонконг соответственно, далее в пятерке расположились Сингапур и Токио.
Москва по сравнению с предыдущим рейтингом сумела подняться на 6 строчек. При этом всего в рейтинге, который включает в себя оценку показателей 96 мировых столиц, два российских города. Санкт-Петербург с момента составления предыдущего рейтинга опустился на 4 пункта — с 87-го на 91-е место.
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