Москва поднялась в рейтинге финансовых центров мира

В рейтинге ведущих финансовых центров Земли столица России, Москва, поднялась до 83 места. Рейтинг Global Financial Centres Index составлен лондонским исследовательским центром Z/Yen Group.
На первом месте — столица Великобритании Лондон. Вторую и третью строчку занимают Нью-Йорк и Гонконг соответственно, далее в пятерке расположились Сингапур и Токио.
Москва по сравнению с предыдущим рейтингом сумела подняться на 6 строчек. При этом всего в рейтинге, который включает в себя оценку показателей 96 мировых столиц, два российских города. Санкт-Петербург с момента составления предыдущего рейтинга опустился на 4 пункта — с 87-го на 91-е место.