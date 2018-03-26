ОБЗОР: Бюджетный комитет ГД предложил расширить перечень недр, подпадающих под НДД

МОСКВА , 26 мар /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает ко второму чтению законопроекта о введении с 1 января 2019 года налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья расширить квоту по начальным извлекаемым запасам нефти. Первое чтение запланировано на 3 апреля.

В заключении на законопроект, утвержденном комитетом, предлагается рассмотреть возможность увеличения квоты по начальным извлекаемым запасам нефти для конкретного участка недр из четвертой группы месторождений, на которые предлагают распространить НДД, с 10 до 25 миллионов тонн. При этом общая квота по начальным извлекаемым запасам для всех таких участков должна увеличиться с 50 до 150 миллионов тонн.

Порядок обложения НДД комитет намерен уточнить с учетом особенностей разработки участков недр с привлечением операторов, в частности, в целях избежания двойного учета затрат в базе НДД в результате предоставления оператору в аренду объектов основных средств. В рамках второго чтения планируется обсудить возможность отказа от применения режима НДД и перехода на общий режим налогообложения в случае, когда доля извлекаемых запасов газообразных углеводородов в общих запасах углеводородного сырья участка недр превысила определенный показатель.

Помимо этого, предполагается установить возможность включения в состав переносимых на будущее убытков разницы между величиной минимальной налоговой базы по НДД и значением фактической налоговой базы по НДД. Должен быть и уточнен порядок признания расходов на приобретение амортизируемого имущества путем установления возможности признания капзатрат в налоговой базе НДД вне зависимости от даты оплаты в момент их осуществления, то есть с применением способа «по начислению».

Бюджетный комитет предлагает предусмотреть возможность определения цены на природный газ и попутный нефтяной газ по ценам фактической реализации, а не по госрегулируемым ценам, а также проработать порядок расчета цены на попутный нефтяной газ при отсутствии реализации в течение месяца.

Счетная палата РФ в своем заключении предлагает рассмотреть вопрос о снижении срока (10 лет), не чаще которого налогоплательщик может пересматривать порядок ведения раздельного учета расходов, определяемого налогоплательщиком самостоятельно. Одновременно она предлагает определить ограничения по изменению границ участков и исключить возможность двойного учета в составе расходов в целях исчисления НДД затраты в виде таможенных пошлин.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ В НДД Правительство РФ в ноябре внесло в Госдуму законопроект о введении НДД, он еще не прошел первое чтение. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД — 50%.

ЯНАО, НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири (Тюменская области, ХМАО Коми ) с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 миллионов тонн в год.

Для обеспечения бюджетной стабильности сохранена уплата НДПИ, но на более низком по сравнению с действующей налоговой системой уровне. Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.