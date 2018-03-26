Дочерние компании «Северстали» оспорили пошлины на сталь в США в суде

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. «Дочки» "Северстали" — Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. — подали иск против правительства США в Федеральный суд по вопросам международной торговли США. В исковом заявлении компании требуют ввести судебный запрет на применение 25% пошлины на импорт в США продукции «Северстали», а также рассмотреть дело в ускоренном порядке (14 дней), сообщил официальный представитель «Северстали».

"США не являются одним из приоритетных рынков «Северстали». В 2017 году на США пришлось около 2% продаж компании (в выручке, или около 4% в объемах). Эти объемы мы сможем перенаправить на другие рынки. В то же время «Северсталь» всегда защищает свои интересы в рамках международного законодательства, даже если речь идет о неприоритетном рынке. По нашему мнению, решение по статье 232 (статья закона о расширении торговли от 1962 года, на основании которой введены новые пошлины — прим. ред.), является грубым нарушением международных норм и законов США, а утверждение о том, импорт стальной продукции в США является угрозой национальной безопасности страны, на котором оно базируется, совершенно не соответствует действительности", — сообщил ТАСС официальный представитель «Северстали».

Ранее в понедельник представитель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) сообщил ТАСС, что североамериканская «дочка» производителя стали — NLMK USA — воспользовалась механизмом подачи заявок на исключение продукции НЛМК (слябы) из-под действия новых пошлин.