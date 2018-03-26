Шиллер: торговая война может привести к кризису

Фото: Andrew Gombert/EPA-EFE Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Обострение торговых отношений между США и Китаем может привести к заметному ухудшению уверенности и деловых настроений и стать причиной экономического кризиса. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер. Лауреат Нобелевской премию по экономике 2013 г. (за «эмпирический анализ цен на активы») сравнил текущую ситуацию с периодом Великой депрессии в США, отметив, что основное негативное влияние от торговых войн заключается в ухудшении настроений, когда компании и предприниматели начинают откладывать и приостанавливать планы по инвестициям. — Каковы риски дальнейшего обострения ситуации? Пока Китай ограничился довольно умеренными ответными действиями, объявив о повышении тарифов на товары из США в объеме 3 млрд Если в дальнейшем Китай начнет вводить какие-либо ограничения против импорта сои, автомобилей, самолетов Boeing или других товаров, что будет тогда? Каковы возможности США в данной ситуации?— Одним из последствий будет экономический кризис. Крупные компании построены на долгосрочном планировании. Они создают рабочую силу, средства производства и зависят от определенной цепи поставок. Если импорт каких-либо товаров ограничивается, компаниям придется искать альтернативные варианты в других странах. Не исключено, что компаниям придется заново воссоздавать все это. Это просто хаос. Эта ситуация замедлит экономическое развитие в дальнейшем. — Насколько заметно обострение торговых отношений отразится на инфляции в США?— В случае с импортными пошлинами на алюминий и стали повышения будут не столь значительными. На мой взгляд, когда мы пытаемся оценить влияние торговых войн, главный фактор носит скорее психологический характер, нежели прямое воздействие — только если Китай не примет решение о резком повышении тарифов на другие товары. Я бы напомнил ситуацию, в которой пребывали США во время Великой депрессии. В этот момент в разгаре были самые серьезные тарифные войны. Влияние от них напрямую на ВВП было не таким значительным. Но они ударили по уверенности и готовности планированию к будущему. Во время торговой войны многие предприниматели, которые могли бы открыть экспортно-ориентированный бизнес, скорее примут решение не делать этого. Именно такие выжидательные отношения и приводят к рецессии в экономике.