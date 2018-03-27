Российский рынок пытается использовать для роста внешний позитив

Investing.com − Российские индексы делают попытки восстановиться от потерь вчерашнего дня на фоне ощутимого подъема мировых площадок и стабильно высоких цен на нефть.

Напомним, что по итогам вчерашней сессии индекс РТС снизился почти на 30 базисных пунктов, или на 2,42%, до 1230 п, а Индекс МосБиржи — на 1,9% до 2240 п., что было вызвано в основном негативными политическими новостями, в частности, о высылке российских дипломатов из 21 страны, включая США , в связи с инцидентом 4 марта в британском Солсбери.

В ходе утренних торгов наблюдалась повышательная коррекция: индекс РТС достигал отметки 1243 (+1%), однако после полудня он сократил рост до 0,7% (1240). Аналогично индекс МосБиржи после достижения отметки 2257 (+0,7%) вернулся в область 2250 (+0,4%).

Американские рынки по итогам торгов понедельника отыграли значительные потери, понесенные в пятницу: индексы S&P 500 и NASDAQ Composite зафиксировали самый большой (в процентах) дневной рост с августа 2015 года. S&P 500 вырос на 2,7%, NASDAQ — на 3,3%.

По мнению большинства участников рынка, такая динамика в основном была обусловлена сообщением о том, что США и Китай начали переговоры с тем, чтобы попытаться найти компромисс. Это дает надежду на то, что торговые отношения между США и Китаем не ухудшатся так значительно, как опасались многие.

«Ослабление опасений относительно торговых войн способствовало росту на рынке США, что усиливает акцент на волатильности и способствовало формированию позитивного фона сегодня утром», — пишет Коул Эйксон, аналитик Sberbank CIB

Нефтяные котировки сдержанно растут (марка Brent торгуется вблизи отметки $69,70) на общем улучшении настроя по отношению к рисковым активам, ожиданиях продления обязательств по сокращению добычи ОПЕК+, а также в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сегодня рынку предстоит оценить данные от API об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Несмотря на внешний позитив, тема ухудшения политических отношений между РФ и странами Запада продолжает ограничивать интерес к российским активам, говорит Денис Давыдов , аналитик Nordea. По его словам, ожидаемые ответные меры со стороны РФ на высылку дипломатов могут преподнести дополнительный повод для усиления продаж на рынке.

«Внешнеполитические факторы играют большую роль. Высылка дипломатов негативно влияет на отношения стран и появляется вопрос, как эта система будет дальше функционировать. Плюс политика ФРС направлена на рост ставок. Наш рынок достаточно неплохо себя вел последнее время и, возможно, западные инвесторы предпочли продать акции и зафиксировать прибыль, — рассуждает директор по стратегии «Финама» Валерий Пятницев . — Когда внешнеполитические факторы появляются, это создает временный негативный эффект, но потом он уходит, потому что начинают смотреть на фундаментальные данные. А фундаментальные данные у нашего рынка неплохи. Однако с учетом постоянно поступающих новых негативных новостей не исключено, что коррекция продлится и до апреля».

Рубль в первой половине дня не показывал выразительной динамики, оставаясь вблизи отметки 57,20. Сдержанная реакция российской валюты на рост международной напряженности, вероятно, объясняется тем, что завтра ожидаются платежи по годовому налогу на прибыль на общую сумму 650 млрд рублей − самые значительные за год. Следовательно, экспортеры продолжают активно продавать иностранную валюту.