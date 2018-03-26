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Инфляция в Подмосковье в феврале составила 2,85%
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Инфляция в Подмосковье в феврале составила 2,85% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уровень инфляции в Московской области в феврале этого года составил 2,85%, в Москве — 3,19%, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
«Уровень инфляции в Московском регионе в феврале 2018 года не превышал целевого показателя Банка России: в Москве он составил 3,19%, в Подмосковье — 2,85%», — говорится в сообщении.
В феврале 2018 года годовая инфляция в Центральном федеральном округе продолжила замедляться и составила 2,7% (в январе — 2,8%). Пока инфляция в ЦФО остается выше общероссийского показателя, который по итогам февраля составил 2,18%, однако разрыв постепенно сокращается.
Снижение темпов роста цен в ЦФО наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Отмечено замедление роста цен на продовольственные товары (с 1,5% в январе до 1,4% в феврале), непродовольственные товары (с 3% до 2,9%) и на услуги (с 4,3% до 4,1%).
В группе продовольственных товаров в ЦФО лидерами по снижению цен оставались чеснок (-38%), крупа гречневая ядрица (-33,2%), сахар (-21,7%). Наиболее заметный рост цен сохранялся на картофель (+28,3%), икру лососевых рыб (+18,4%), яблоки (+17,2%).
Среди непродовольственных товаров снижение цен наблюдалось в первую очередь по медицинским товарам: например, стоимость валидола снизилась на 35%, сульфацетамида — на 21,8%.
Выросла стоимость табачных изделий: наиболее существенно подорожали сигареты с фильтром зарубежных торговых марок (+13,4%). Также выросла цена на моторное топливо — автомобильный бензин марки АИ-92 подорожал на 7%.
В группе платных услуг в ЦФО наибольшее снижение цен отмечено, в том числе, на услуги железнодорожного транспорта: стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования снизилась на 10,9%.
Наибольший рост цен наблюдался по категориям услуг, связанным с получением высшего образования. Заметнее всего выросли цены на обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования (+22,6%), подорожало проживание в студенческом общежитии (+16,1%).
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