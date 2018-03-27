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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 1,04%
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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 1,04% 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, технологий и потребительских услуг.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 1,04%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), которые подорожали на 0,1200 п. (2,54%), закрывшись на отметке в 4,8400. Котировки J Martins (LS:JMT) выросли на 0,2950 п. (2,07%), завершив торги на уровне 14,5250. Бумаги Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли в цене на 0,1000 п. (1,88%), закрывшись на отметке 5,4200.
Лидерами падения стали акции Ibersol Reg (LS:IBS), цена которых упала на 0,300 п. (2,56%), завершив сессию на отметке 11,400. Акции Mota Engil (LS:MOTA) поднялись на 0,0450 п. (1,28%), закрывшись на уровне 3,4800, а Pharol SGPS SA (LS:PHRA) снизились в цене на 0,0020 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 0,2280.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в минусе (10), а котировки 3 акций практически не изменились.
Котировки акций The Navigator Company SA (LS:NVGR) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,54%, 0,1200 п., и завершили торги на отметке 4,8400.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,09%, или 0,06, достигнув отметки $69,58 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,17%, или 0,11, до $65,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,78%, или 10,60, до отметки $1.344,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,2410, а котировки EUR/GBP повысились на 0,17%, достигнув отметки 0,8761.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 88,93.
Investing.com Россия: последние новости
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