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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,89%
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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,89% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, финансов и сырья.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 0,89%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции J Martins (LS:JMT), которые подорожали на 0,3250 п. (2,24%), закрывшись на отметке в 14,8050. Котировки Semapa (LS:SEM) выросли на 0,2800 п. (1,54%), завершив торги на уровне 18,5200. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0380 п. (1,23%), закрывшись на отметке 3,1280.
Лидерами падения стали акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), цена которых упала на 0,0060 п. (2,56%), завершив сессию на отметке 0,2280. Акции Mota Engil (LS:MOTA) не изменились на 0,0000 п. (0,00%), закрывшись на уровне 3,2700, а F.Rama (LS:RAMA) на 0,000 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 12,800.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в минусе (8), а котировки 5 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,39%, или 0,27, достигнув отметки $69,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,48%, или 0,31, до $64,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,12%, или 1,60, до отметки $1.322,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,16% до 1,2289, а котировки EUR/GBP повысились на 0,21%, достигнув отметки 0,8762.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 89,81.
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