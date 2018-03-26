Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, сырья и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подешевел на 0,43%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,160 п. (1,57%), закрывшись на отметке в 10,320. Котировки Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли на 0,0800 п. (1,53%), завершив торги на уровне 5,3200. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0200 п. (0,64%), закрывшись на отметке 3,1500.

Лидерами падения стали акции Mota Engil (LS:MOTA), цена которых упала на 0,1650 п. (4,47%), завершив сессию на отметке 3,5250. Акции Semapa (LS:SEM) поднялись на 0,4800 п. (2,53%), закрывшись на уровне 18,5200, а J Martins (LS:JMT) снизились в цене на 0,1850 п. (1,28%) и завершили торги на отметке 14,2300.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в плюсе (13), а котировки 3 акций практически не изменились.

Котировки акций J Martins (LS:JMT) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,28%, 0,1850 п., и завершили торги на отметке 14,2300.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне потерял 0,44%, или 0,31, достигнув отметки $69,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,65%, или 0,43, до $65,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,39%, или 5,30, до отметки $1.355,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,77% до 1,2447, а котировки EUR/GBP повысились на 0,05%, достигнув отметки 0,8746.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,52% до 88,64.