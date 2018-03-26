Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, телекоммуникаций и IT и строительства.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 упал на 0,13%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Indra Sistemas (MC:IDR), которые подорожали на 0,220 п. (2,01%), закрывшись на отметке в 11,180. Котировки Repsol (MC:REP) выросли на 0,185 п. (1,32%), завершив торги на уровне 14,215. Бумаги Red Electrica Corporacion SA (MC:REE) выросли в цене на 0,170 п. (1,10%), закрывшись на отметке 15,635.

Лидерами падения стали акции Cellnex Telecom SA (MC:CLNX), цена которых упала на 0,59 п. (2,65%), завершив сессию на отметке 21,65. Акции ArcelorMittal SA (MC:MTS) поднялись на 0,410 п. (1,62%), закрывшись на уровне 24,890, а Inditex (MC:ITX) снизились в цене на 0,400 п. (1,59%) и завершили торги на отметке 24,680.

На Мадридской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (111) превысило количество закрывшихся в плюсе (71), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,39%, или 5,20, достигнув отметки $1.355,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,53%, или 0,35, до $65,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,36%, или 0,25, до отметки $69,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,77% до 1,2447, а котировки EUR/GBP повысились на 0,06%, достигнув отметки 0,8747.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,52% до 88,64.