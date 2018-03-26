«Дочка» НЛМК в США потребовала сделать исключение в пошлинах на сталь 

Дочерняя компания Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) NLMK USA подала заявку в минторг США об исключении слябов из-под действия новых пошлин на импорт стали в страну.
«NLMK USA подала заявку на исключение слябов из-под действия пошлин, введенных решением президента США Дональда Трампа», — цитирует ТАСС представителя компании.
С 23 марта в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. До 1 мая пошлины не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза. Россия заявила о намерении оспорить пошлины США на сталь и алюминий в суде ВТО.
В феврале министерство торговли США предложило ввести пошлину в размере 53%, а также импортные квоты на импорт стали из России, Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, КНР, Коста-Рики, Малайзии, Таиланда, Турции, Южной Кореи и ЮАР. Как заявил торгпред России в США Александр Стадник, это свидетельствует о росте протекционизма в торговой политике Вашингтона.
В Минпромторге заявили, что от введения США заградительных мер на импорт стали могут пострадать поставщики трубной продукции России — компании НЛМК, ТМК и «Евраз».