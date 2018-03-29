Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Telenet Group Holding NV (BR:TNET), которые подорожали на 2,10 п. (4,03%), закрывшись на отметке в 54,25. Котировки Aperam SA (AS:APAM) выросли на 0,81 п. (2,13%), завершив торги на уровне 38,83. Бумаги Ablynx NV (BR:ABLX) выросли в цене на 0,640 п. (1,46%), закрывшись на отметке 44,580.

Лидерами падения стали акции Ageas SA (BR:AGES), цена которых упала на 0,360 п. (0,85%), завершив сессию на отметке 41,960. Акции UCB (BR:UCB) поднялись на 0,54 п. (0,81%), закрывшись на уровне 66,18, а KBC (BR:KBC) снизились в цене на 0,460 п. (0,65%) и завершили торги на отметке 70,720.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (55) превысило количество закрывшихся в минусе (50), а котировки 20 акций практически не изменились.

Котировки акций Ablynx NV (BR:ABLX) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,46%, 0,640 п., и завершили торги на отметке 44,580.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,06%, или 0,80, достигнув отметки $1.323,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,50%, или 0,32, до $64,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,42%, или 0,29, до отметки $69,05 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,10% до 1,2297, а котировки EUR/GBP повысились на 0,24%, достигнув отметки 0,8765.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,75.