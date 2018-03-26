Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,77%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, сырья и здравоохранения.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,77%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ontex Group (BR:ONTEX), которые подорожали на 0,30 п. (1,42%), закрывшись на отметке в 21,36. Котировки GBL (BR:GBLB) выросли на 0,42 п. (0,46%), завершив торги на уровне 91,18. Бумаги Ageas SA (BR:AGES) выросли в цене на 0,070 п. (0,16%), закрывшись на отметке 42,530.

Лидерами падения стали акции bpost NV (BR:BPOST), цена которых упала на 0,67 п. (3,53%), завершив сессию на отметке 18,31. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 1,380 п. (1,68%), закрывшись на уровне 80,740, а Umicore SA (BR:UMI) снизились в цене на 0,75 п. (1,67%) и завершили торги на отметке 44,04.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (73) превысило количество закрывшихся в плюсе (38), а котировки 19 акций практически не изменились.

Котировки акций bpost NV (BR:BPOST) упали до 3-летнего минимума, упав на 3,53%, 0,67 п., и завершили торги на отметке 18,31.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,41%, или 5,50, достигнув отметки $1.355,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,65%, или 0,43, до $65,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,47%, или 0,33, до отметки $69,48 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,77% до 1,2447, а котировки EUR/GBP повысились на 0,03%, достигнув отметки 0,8745.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,53% до 88,63.