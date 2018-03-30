Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов текстильной и кожевенной промышленности, лизинга и туризма.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 подорожал на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Park Elektrik Uretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AS (IS:PRKME), которые подорожали на 0,180 п. (4,55%), закрывшись на отметке в 4,140. Котировки Koza Altin Isletmeleri AS (IS:KOZAL) выросли на 1,54 п. (3,79%), завершив торги на уровне 42,20. Бумаги Alarko Holding AS (IS:ALARK) выросли в цене на 0,220 п. (3,37%), закрывшись на отметке 6,750.

Лидерами падения стали акции Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS (IS:HURGZ), цена которых упала на 0,050 п. (3,65%), завершив сессию на отметке 1,320. Акции Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS (IS:OTKAR) поднялись на 2,70 п. (2,31%), закрывшись на уровне 114,20, а Anadolu Cam Sanayi AS (IS:ANACM) снизились в цене на 0,060 п. (1,75%) и завершили торги на отметке 3,360.

На фондовой бирже Стамбула количество подорожавших бумаг (190) превысило количество закрывшихся в минусе (152), а котировки 67 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,06%, или 0,80, достигнув отметки $1.325,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,79%, или 0,51, до $64,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,04%, или 0,03, до отметки $69,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY выросла на 0,36% до 3,9568, а котировки EUR/TRY повысились на 0,51%, достигнув отметки 4,8775.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,75.