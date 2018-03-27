Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,95%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов биотехнологий и фармацевтики, коммунальных услуг и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,95%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции DNO International (OL:DNO), которые подорожали на 0,50 п. (4,09%), закрывшись на отметке в 12,61. Котировки Golden Ocean (OL:GOGLT) выросли на 2,20 п. (3,54%), завершив торги на уровне 64,30. Бумаги Questerre Energy (OL:QEC) выросли в цене на 0,22 п. (3,41%), закрывшись на отметке 6,67.

Лидерами падения стали акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), цена которых упала на 0,85 п. (3,51%), завершив сессию на отметке 23,38. Акции Schibsted ASA A (OL:SBSTA) поднялись на 1,2 п. (0,53%), закрывшись на уровне 222,6, а Subsea 7 (OL:SUBC) снизились в цене на 0,4 п. (0,43%) и завершили торги на отметке 106,0.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (119) превысило количество закрывшихся в минусе (63), а котировки 25 акций практически не изменились.

Котировки акций DNO International (OL:DNO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,09%, 0,50 п., и завершили торги на отметке 12,61.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,24%, или 0,16, достигнув отметки $65,39 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,03%, или 0,02, до $69,54 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,92%, или 12,50, до отметки $1.342,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,12% до 9,5473, а котировки USD/NOK повысились на 0,09%, достигнув отметки 7,6886.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 88,93.