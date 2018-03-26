За пять лет Украина вышла из десятки крупнейших поставщиков оружия

Об этом свидетельствуют данные отчета Стокгольмского института исследования проблем мира, передает «112».

Отмечается, что за последние пять лет — с 2013 по 2017 года — Украина заняла 11 место среди мировых экспортеров оружия. За этот период страна обеспечила 1,7% всего мирового экспорта. В предыдущее пятилетие ее доля составляла 2,1%.

При этом основными клиентами Украины, согласно данным отчета, за это время были Россия (23%), Китай (20%) и Таиланд (12%).

В целом, указывается, что объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 гг. выросли на 10% по сравнению с 2008-2012 гг.