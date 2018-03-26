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За пять лет Украина вышла из десятки крупнейших поставщиков оружия
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За пять лет Украина вышла из десятки крупнейших поставщиков оружия 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные отчета Стокгольмского института исследования проблем мира, передает «112».
Отмечается, что за последние пять лет — с 2013 по 2017 года — Украина заняла 11 место среди мировых экспортеров оружия. За этот период страна обеспечила 1,7% всего мирового экспорта. В предыдущее пятилетие ее доля составляла 2,1%.
При этом основными клиентами Украины, согласно данным отчета, за это время были Россия (23%), Китай (20%) и Таиланд (12%).
В целом, указывается, что объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 гг. выросли на 10% по сравнению с 2008-2012 гг.
Крупнейшими мировыми экспортерами оружия являются США (34%), Россия (22%), Франция (6,7%), Германия (5,8%), Китай (5,7%), Великобритания (4,8%), Испания (2,9%), Израиль (2,9%), Италия (2,5%), Нидерланды (2,1%).
Крупнейшие импортеры оружия в мире — Индия (12%), Саудовская Аравия (10%), Египет (4,5%), ОАЭ (4,4%), Китай (4%), Австралия (3,8%), Алжир (3,7%), Ирак (3,4%), Пакистан (2,8%), Индонезия (2,8%).
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